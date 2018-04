Torf wurde früher sowohl in professionellen Gärtnereien als auch in Hobbygärten in grossen Mengen eingesetzt. Die getrocknete Moorerde speichert gut Wasser, ist leicht und sorgt dafür, dass die Erde aufgelockert wird. Was gut klingt, hat aber auch seine Schattenseiten. Denn der Abbau von Torf birgt erhebliche Risiken für die Umwelt.

Weltweiter Kohlenstoffspeicher

Hauptgrund ist die Herkunft von Torf. «Da Torf aus Moorerde besteht, muss für dessen Abbau Moorboden durch Entwässerungskanäle trockengelegt werden», erklärt Alex Borer, Leiter Bestattungen und Betriebe bei Stadtgrün Winterthur. Die abgetragenen Schichten wachsen aber nur sehr langsam nach. «Gerade einmal einen Millimeter wächst ein Moor pro Jahr», so Alex Borer weiter. Wird also eine Schicht von einem Meter Torf abgebaut, steckt ein tausendjähriger Prozess dahinter.

Reiner Torf wird gerne Gartenerden beigefügt. Sein Abbau fügt der Umwelt aber grossen Schaden zu. (Foto: Annalena Schmid)

Zudem sind Moorböden einer der weltweit grössten Speicher von Kohlenstoff. Sie entstehen, wenn Pflanzen in sehr nassen Gebieten nur teilweise abgebaut werden. Obwohl sie nur drei Prozent der Landoberfläche bedecken, speichern sie laut Bundesamt für Umwelt mehr als einen Drittel der Kohlenstoffvorräte, die in Böden gebunden sind. Werden die Moore für den Torfabbau trockengelegt, gelangt Sauerstoff an die Erde. Ein Zersetzungsprozess beginnt. Dabei wird Kohlendioxid und Lachgas freigesetzt. «Beide Gase tragen massgeblich zum Klimawandel bei», erklärt Markus Sutz, Leiter der Stadtgärtnerei Winterthur.

Sensibles Ökosystem gefährdet

Pflanzen- und Tierarten, die in Moorlandschaften leben, haben sich an die sauren, nährstoffarmen Böden angepasst. Durch den Torfabbau wird dieses sensible Ökosystem gefährdet. Wenn Moore verschwinden, werden auch die dort beheimateten Lebewesen aussterben. In der Schweiz stehen Moore deshalb seit 1987 unter Schutz.

Seither wurde die Torfproduktion aber nicht minimiert, sondern verlagert. Torf wird seither nämlich importiert. «Die baltischen Länder mit ihren weitläufigen Mooren sind die Hauptlieferanten von Torf», weiss Markus Sutz. Auch wenn die Schweiz nur ein kleines Land sei, könne man mit dem Verzicht auf Torf ein Zeichen setzen. «Sinkt die Nachfrage, wird auch weniger Torf abgebaut werden», sagt der Leiter der Gärtnerei.

Markus Sutz zeigt Alternativen zu Torf auf. So können auch Kokosfasern anstelle von Torf eingesetzt werden. (Foto: Annalena Schmid)

Umdenken findet statt

Bei Stadtgrün ist man sich dieser Problematik bewusst. «Ein gewaltiges Umdenken hat stattgefunden», sagt Alex Borer. Deshalb würden sie den Einsatz von Torf auf ein Minimum reduzieren. «Nur bei Spezialpflanzen verwenden wir noch Torf», erklärt Markus Sutz. Auf Freiflächen wie Friedhöfen oder Parks würde aber schon seit Jahren auf Torf verzichtet werden. «Es gibt genügend Alternativen», so der Leiter der Gärtnerei weiter.

Im Privatgebrauch sei es problemlos möglich, auf Torf zu verzichten. «Holz- oder Kokosfasern erfüllen denselben Zweck und sind deutlich umweltfreundlicher», rät Markus Sutz. «Die Grossverteiler müssen klar deklarieren, wenn eine Erde Torf beinhaltet», so Alex Borer. Hobbygärtner sollten deshalb darauf achten, Gartenerde mit der Aufschrift «torffrei» zu kaufen. Dabei ist Aufmerksamkeit geboten. Denn die Kennzeichnung «torfreduziert» kann bedeuten, dass immer noch eine beachtliche Menge an Torf in der Erde vorhanden ist.

Auch für die Moorbeete, wo früher ein Torfeinsatz als unverzichtbar galt, gebe es heute gute Alternativen. «Im Internet finden sich gute Anleitungen, wie ein torffreies Moorbeet trotzdem gedeiht», erzählt Alex Borer. Die stetige Suche nach Torfersatzprodukten zeige, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehe.