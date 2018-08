Trotz miesem Wetter wurde am Freitag, 19. August, an den Musikfestwochen Winterthur ordentlich gerockt. Es spielten Kraftklub, Broilers und Feine Sahne Fischfilet. (Bild: Christian Saggese)

Tausende Konzertfans strömen noch bis und mit 19. August in die Winterthurer Altstadt: Die Musikfestwochen (Mfw) finden statt. Oben finden Sie eine Bildstrecke vom Vorjahr.

Die Co-Geschäftsleiter Grégoire Guisolan und Laura Bösiger blicken für «Züriost» und den «Stadi» auf die schönsten und schlimmsten Erinnerungen der letzten Jahre zurück. Zudem geben sie Tipps, was man dieses Jahr nicht verpassen sollte.

Die Co-Geschäftsleitung Grégoire Guisolan und Laura Bösiger. (Foto: Jonas Reolon)

Meine erste Erinnerung an das Festival:

Guisolan: Das war wohl 2001, als ich die Hellacopters im kostenlosen Programm und dann die Stone Temple Pilots und Muse im Hauptprogramm gesehen hab. Gross!

Bösiger: Uiuiui, ich habe so viele Erinnerungen, ich weiss nicht mehr, welche die erste war.

Meine schönsten Musikfestwochen-Erlebnisse:

Guisolan: Da gibt es so viele! Die magische Stimmung bei Sigur Rós im Regen, der Konzertabend mit dEUS und Archive (mit Orchester), Whisky trinken mit Hot Water Music, in der Affenschlucht baden mit Apparat, als ich mal selber auf der Steibi-Bühne stehen durfte...

Bösiger: Ganz früher Bier zapfend im Gwölb und an der OnThur-Bar und tanzend zu Róisín Murphy. Neuerer schwitzend vor Festivalstart und übermüdet beim Abbau. Der unvergesslichste Moment von allen war aber letztes Jahr, als ich nach dem Eröffnungapéro ganz alleine von oben in die Steibi schlich. Das Festival hatte eben begonnen und der sehr intensive Aufbau mit zahlreichen Helfer-Extrarunden in den Tagen davor führte dazu, dass etwas ganz Besonderes in der Luft lag. Vielleicht spürten das alle, vielleicht empfand auch nur ich so. Für mich war dieser Moment auf jeden Fall absolut überwältigend. Man kann nicht in Worte fassen, was entstehen kann, wenn so viele Menschen gemeinsam für eine gute Sache anpacken.

Dieses Erlebnis möchte ich vergessen:

Guisolan: Sicher das Unwetter im vergangenen Jahr am «Kraftklub-Freitagabend» bei Türöffnung oder der Moment vor zwei Jahren, als Tom Odell seine Stimme verloren hatte.

Bösiger: Den Abend, als Tom Odell sein Konzert wegen Stimmproblemen abrechen musste. Er sass am Piano und stimmte nach nur zwei Songs seinen grössten Hit an. Ich wusste sofort, was das bedeutete. Es folgte eine sehr lange Nacht im Büro.

Dieses Jahr lasse ich mir bei den Konzerten nicht entgehen:

Guisolan: Im kostenlosen Programm: Ghostpoet, Mama Jefferson, Matt Maltese, Curtis Harding, Mammal Hands, Big Thief, Fiva x JRBB und Kadavar. Im kostenpflichtigen Programm der ganze Freitag. Am Samstag Turbostaat mit ihren Riffs und textlicher Haltung und am Sonntag Benjamin Clementine mit seiner unglaublichen Stimme und seinem Klavierspiel.

Bösiger: Tshegue, Buntspecht, Mavi Phoenix, IDER, Benjamin Clementine, Beginner... ich würde einfach kommen, auch wenn man nur wenige Namen im Programm kennt.

Und beim kulturellen Rahmenprogramm bin ich ganz sicher bei:

Guisolan: An Lesungen von lauschig, am Musiktheater Desperado im Roulotte, den Konzerten im Albani sowie an den Tresen von unseren Freunden des FC Winterthur und von OnThur.

Bösiger: Bei Lara Stoll im Roulotte, einer lauschig-Lesung im Hof der Stadtbibliothek, bei der Strassenmusikbühne, am Kunst angucken – und bei unseren Headlinern der Herzen: Too Nice Too Fail von der Schule für ungehinderte Musik in Basel.

Auf diese Spezialität wartet mein Magen seit einem Jahr:

Guisolan: Ganz ehrlich: Auf das Essen unserer grossartigen Crew der Helfer-Area, die täglich für über 100 Personen kochen und das hervorragend und mit unendlich Herzblut tun. Zudem auf die Craft-Biere auf dem Deck der Schlemmerei.

Bösiger: Auf das Fritz Lambada, das neu in der Schlemmerei zuhause ist. Zwischendurch gibt es Bergglace vom Tearoom in der Steibi – und spätnachts eine Portion Älpler-Maccaronen im Zelt bei unserem Gastro-Team, in welchem täglich rund 60 Helferinnen und Helfer im Einsatz sind.

Darum ist mein Job als Musikfestwochen-Geschäftsleiter der Beste:

Guisolan: Ein Job, der mit Musik zu tun hat und zudem sinnstiftend ist, war schon immer ein Traum. Zudem haben wir das beste OK im Universum und grossartige Helferinnen und Helfer, die teils seit Jahrzehnten mittun. Und für die zufriedenen Gesichter der Besucherinnen und Besucher an den Konzerten verzichtet man auch gerne auf einen grossen Lohn.

Bösiger: Weil ich mit ganz vielen anderen zusammen etwas für ganz Winterthur machen darf. Weil es um Kultur geht. Und ums Zusammenkommen von Menschen. Die Kombination von allem ist mir wichtig.

Das wünsche ich dem Festival 2018:

Guisolan: Gutes Wetter, dass alle, die bei uns im Einsatz sind, gesund bleiben und dass die Menschen, die in unserer grossartigen Stadt wohnen, viel Freude am Festival haben.

Bösiger: Erneut diese einmalige Atmosphäre in der Steinberggasse, einen netten Petrus – und ganz viele Besucherinnen und Helfer, die Freude haben. Freude ist das wichtigste.

Dieses Jahr bestimmen Sackgesichter die Musikfestwochen-Kampagne. Das zeigt mein Sackgesicht:

Guisolan: Ich bin kein Sack – ich bin ein Löwe!

Bösiger: Musikfestwochenbedingte Lach- und Sorgenfalten, ein bisschen Augenringe – und ganz viel Vorfreude auf die kommenden Tage.