Mit szenischen Rundgängen durch die Stadt gibt der Verein Frauenstadtrundgang Winterthur jährlich ihr breites historisches Wissen an interessierte Besucher weiter. Im jüngsten Rundgang dreht sich alles um den Stadtteil Töss. Angefangen beim Zentrum Töss, weiter in den «Chrugeler», zum Rieter-Quartier, zum Schulhaus Eichliacker, ins Tössfeld und schlussendlich wieder an den Ausgangspunkt, wird man einmal durch ganz Töss geführt. Dabei durchläuft man kurzerhand einige Jahrhunderte an Tössemer Stadtgeschichte, vom Mittelalter bis heute.



Ich nehme an der Hauptprobe des Rundgangs teil, der uns die Vergangenheit in die Gegenwart holt. Als erstes treffen wir auf eine Dominikanerinnennonne, die uns die mystische Geschichte des Frauenklosters erzählt. Die «nackte Wahrheit» schildert eine einfachere Frau aus dem 14. Jahrhundert. Sie berichtet aus ihrem Leben als Leibeigene. Jedes Jahr muss sie mit der Abgabe der Fasnachtshenne ihren Respekt vor den Klosterschwestern beweisen. Doch das ist nur eine der vielen Regeln, welche die Leibeigenen einhalten müssen.

«Trödeln ist etwas für Reiche»

Zackigen Schrittes werden wir weiter zum Rieterareal geführt. Zu trödeln sei nur etwas für Reiche, meint die junge Frau.

Auf dem Areal, wo sich die Klostermauern befanden, erinnert nur noch das Strassenschild mit der Aufschrift «Klosterstrasse», an die mittelalterliche Zeit. Im 15. Jahrhundert folgte der langsame Niedergang des Frauenklosters. Hohe Geldausgaben und Glücksspiele trieben die christliche Institution in den Ruin.

Zuerst wurde das Kloster Töss als Zürcher Amtssitz genutzt. Später kam es dann nach und nach in den Besitz von Heinrich Rieter. Immer mehr vom ursprünglichen Kloster verschwand und wurde durch Fabrikhallen ersetzt, bis ganz zum Schluss auch noch die Kirche vom Industrieareal wich. Rieter selbst unterstützte den Bau einer neuen Kirche an anderer Stelle mit 81 863 Franken.

Reiche Frauen als Investoren

Zur Zeit der Industrialisierung erlangen die jungen Unternehmer häufig viel Geld, weil sie Frauen von reicher Herkunft heiraten.

Die Arbeitermänner sind in den Maschinenfabriken beschäftigt, während die Frauen und Kinder in den Spinnereien arbeiten. Das Leben ist hart und eintönig.

So kommt es am 18. Februar 1865 zur Gründung des Arbeitervereins. In diesem Verein und auch in den Arbeiterbewegungen sind stets Frauen dabei. Beim Schulhaus Eichliacker treffen wir auf Anna Jud Bachmann und Marie Huber Blumberg. Zwei aktive Frauen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die jedoch unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Während die eine sich verstanden und vertreten fühlt, fordert die andere mehr Mitbestimmung durch Frauen.

Auf Rosenburg folgt Betonblock

Das Quartier Töss wächst und wächst. Neue Schulen werden gebaut, Arbeitersiedlungen entstehen. 1922 wird Töss in Winterthur eingemeindet. In den 1950er Jahren gibt es erneut grossen Bevölkerungszuwachs. Viele italienische Gastarbeiter lassen sich hier nieder. Ein Überbleibsel der Zeit ist die Pizzeria Cardinal. Angeblich soll sie auch das älteste Lokal seiner Art in Winterthur sein.

Im Tössfeld läuft uns eine Rundgängerin über den Weg, welche Oma Schneider, die Wirtin der legendären Rosenburg, verkörpert. Auch einer ihrer Stammgäste, der Leimbacher Willi, kommt zu Wort. So werden ein paar lustige Beizenanekdoten zum Besten gegeben. Als die Rosenburg 1960 schliesst und an ihrer Stelle ein neues Zentrum entstehen soll, bahnt sich erneut Veränderung für den vierten Stadtkreis an.

«So ein Ghetto haben wir Nicht»

Doch bevor wir die Tour beim stadtbekannten Betonblock beenden, treffen wir an der Grenzstrasse auf eine Tössemerin unserer Zeit. «So ein Ghetto haben wir hier nicht», findet die Frau mit dem FC-Töss-Chäpli. Auch das Kapitel der «roten Lichter» wird angesprochen.

Ein imposantes Ende findet die zweistündige Tour auf dem «Dorfplatz» beim Zentrum Töss. Wenn man die Steintreppe vor dem Migros emporsteigt, kommt man auf den Platz, der ursprünglich das neue Dorfzentrum werden sollte. Was als moderne «Mini-City» geplant war, ist heute ein Betonblock mit rustikalem Charakter.

Der erste Rundgang dieser Art

«Ich bin sehr zufrieden mit der Hauptprobe», zieht die Co-Präsidentin Monika Scheidegger Fazit. Mit dem neuen Programm «Mythos Töss» wagt der Verein einige Neuerungen.

Zwar wird auch dieser Rundgang von jeweils drei bis vier Rundgängerinnen geleitet. Doch neu sind diese Teams bei jeder Tour dieselben. «Das bietet den Vorteil, dass man sich in den Gruppen besser organisieren kann und nicht ständig mit einem neuen Gegenüber spielen muss», erzählt die Co-Präsidentin. Mit dem elften Rundgang befinden sie sich im einem Pilotjahr, wo sie diese neue Art von Gruppenbildung ausprobieren. Ebenfalls sei es der erste Rundgang, welcher sich speziell auf eine Quartier-Geschichte fixiert.