Während draussen tropische Temperaturen herrschen, trainiert der EHC Winterthur bereits wieder auf dem Eis. Trainer Michel Zeiter lud vergangenen Montag zur ersten Einheit in die Zielbau Arena. Das Eistraining sei auf gutem Niveau gewesen, sagt er. Über die Sommermonate habe die Mannschaft «off Ice» gut gearbeitet.

«Wir haben ein hartes Programm hinter uns. Hauptsächlich arbeiteten wir an der Substanz im mentalen und physischen Bereich», so der EHCW-Headcoach und -Sportchef. In den Einheiten auf dem Eis gehe es zu Beginn vor allem darum, das Spielverständnis zu fördern und am System zu feilen. «In diesen Bereichen können die Spieler viel lernen. Hier haben wir noch grosses Potenzial.»

Nun mit zwei Ausländern

Voll eingespielt kann der EHCW auch gar noch nicht sein. Sieben Spieler haben die Mannschaft verlassen. Weggegangen sind etwa der Slowake Marek Zagrapan, der in die Heimat zurückkehrt, und Captain Adrian Wichser, der seine Karriere beendet hat. Gleich acht Spieler konnte Michel Zeiter dafür neu engagieren. Mit Fabio Haller von Ambrì und Pascal Blaser von Davos sind auch zwei Spieler von NLA-Klubs zum Winterthurer Team gestossen. Beide sind jedoch langzeitverletzt.

Vierter Haldengut-Cup



Der EHC Winterthur absolviert diesen Freitag am vierten Haldengut-Cup in der Zielbau Arena sein erstes Testspiel. Wie immer ist der EHC Kloten zu Gast. 2017 gelang den Winterthurern der erste Sieg gegen den nun ehemaligen Partnerverein. Der EHCW gewann mit 5:4 nach Penaltyschiessen. Anpfiff für die diesjährige Ausgabe ist um 19 Uhr.

Erstmals in der Klubgeschichte spielen auch zwei Ausländer für den EHC Winterthur. Der US-Amerikaner Tanner Sorenson wechselte von Torpedo Ust-Kamenogrosk aus der zweithöchsten russischen Liga nach Winterthur, Anthony Nigro aus Kanada war zuvor für den norditalienischen Verein Asiago Hockey in der Alps Hockey League aktiv.

Partnerschaft mit Kloten ist vorbei

Michel Zeiter ist sehr zufrieden, wie die Transferperiode bis anhin gelaufen ist: «Mit unseren finanziellen Rahmenbedingungen ist es schliesslich nicht so einfach, Spieler nach Winterthur zu locken.» Zusätzlich möchte er noch einige Junioren ins Team integrieren, um die nötige Breite in die Mannschaft zu bekommen – auch wenn der Schritt von den Elite B in die Swiss League ziemlich gross sei, wie Michel Zeiter anfügt.

Dieser Schritt ist notwendig, weil die Partnerschaft mit dem EHC Kloten nach dessen Abstieg nur noch im Juniorenbereich gilt. Die Winterthurer können also nicht mehr auf Klotener Nachwuchsspieler zurückgreifen, wenn sich das EHCW-Kader wegen Verletzungen ausdünnt, wie dies in der vergangenen Saison teils der Fall gewesen ist.

Michel Zeiter sieht die Eigenständigkeit aber auch als Chance: «Jetzt sind wir hundertprozentig Winterthur. Damit fliesst jeder eingenommene Franken vollständig in unsere Kasse.»

Duell David gegen Goliath

Gegen Kloten bestreitet der EHCW auch das erste Testspiel diesen Freitag am Haldengut-Cup in der Zielbau Arena. Bei dieser Standortbestimmung erwartet der Trainer von seinen Spielern einen «guten, engagierten Auftritt», bei dem das vorgegebene Spielkonzept umgesetzt wird. «Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch wenn die Partie gegen Kloten sicher eine grosse Herausforderung wird. Führt man sich die beiden Budgets vor Augen, wird das ein klassisches Duell David gegen Goliath.» Hoffnung schöpfen kann Michel Zeiter aus dem Test im letzten Jahr, den sein Team 5:4 nach Penaltyschiessen gewann.

Die Qualität, ein Spiel in der Zusatzschlaufe zu gewinnen, liess der EHCW dann in der Saison vermissen. Elf von zwölf Partien, die in die Verlängerung gingen, verloren die Winterthurer. Nun will Michel Zeiter in der kommenden Spielzeit solche enge Spiele vermehrt für sich entscheiden. Damit beginnen soll sein Team schon am Freitag gegen den Ligakonkurrenten aus Kloten.