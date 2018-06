Eine der grössten Schulsportanlässe, die Töss-Stafette, fand am vergangenen Dienstag, 12. Juni 2018 statt.

Eine der grössten Schulsportanlässe, die Töss-Stafette, fand am vergangenen Dienstag, 12. Juni statt. Laut dem Organisationskomitee, vertreten durch Reto Jörger, Sportamt Winterthur, sind jeweils gegen 3000 Kinder von Schulen in Winterthur und den umliegenden Gemeinden dabei. «Es ist das 37. Mal», weiss er zu berichten.

Auf dem Besammlungsplatz, dem Reitplatz inTöss herrschte bereits eine Stunde vor dem Start ein reges Treiben. Während die einen versuchten, ihre Nervosität mit Warmlaufen zu vertreiben, sassen die Meisten zusammen in Gruppen und vertrieben sich die Zeit mit herumalbern. Die Auflösung gab die Schülerin Ella Hess aus dem Schulhaus Heslibach, Küsnacht: «Das Ganze schweisst unsere Klasse noch mehr zusammen.» Und die Lehrerin Tanja Weber doppelt nach: «Solche Anlässe müssen Platz haben.»

Strapazen mithilfe aufmunternden Worten überwinden

Der Blick über den Reitplatz zeigte eine schier unendliche Farbenpracht, verursacht durch all die verschiedenen Sporttenues. Endlich, um 13 Uhr versammelten sich Kategorie um Kategorie vor dem Startgelände. Bald vergrösserte sich der Abstand der Läufer und spätestens beim Aufstieg zur sogenannten Übergabe A, wo der Stafettenbändel an den Teamkollegen weitergereicht wurde, sah man die Strapazen an. Aufmunternde Worte halfen, nicht nur die Steigung zu überwinden, sondern auch den wartenden Teamkollegen zu finden. Im Zielraum herrschte dann wieder das übliche Gedränge. Alle wollten die Schlussläuferinnen und Läufer sehen und anfeuern.