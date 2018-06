Grund dafür, dass drei mit Schottersteinen beladene Wagen am frühen Freitagabend im Winterthurer Bahnhof aus den Schienen gesprungen waren, war eine Arretierung an einem Förderband-Wagen einer externen Baufirma. Sie hatte den vorauslaufenden Wagen aus den Schienen gehievt. (Foto: Christian Saggese)

Zu Tausenden strandeten die Pendler, die nach Winterthur oder noch weiter in die Ostschweiz fahren wollten, am 15.Juni 2018 auf den Bahnhöfen in der Region. (Foto: Michael Hotz)

Am Freitag kurz vor Feierabend ist am Bahnhof Winterthur ein Güterzug entgleist. Hunderte Passagiere strandeten am Bahnhof und kamen nicht an ihr Ziel. Bis die Bahnersatzbusse im Einsatz waren, dauerte es einige Zeit. Zu lange für gewisse Leute, die wichtige Termine hatten.

Diese Situation wurde von einigen Taxi- und Uberfahrern ausgenützt, wie Top Online berichtet. Teilweise wurden viel höhere Preise verlangt, als in der Branche üblich ist.

Die Pendler brauchten am Freitagabend Geduld Die Impressionen von verschiedenen Bahnhöfen zeigen, wie gross das Chaos im Feierabendverkehr war. (Video: SDA)

«Eine Riesensauerei»

Dies bringt den Winterthurer Taxifahrer Paul Sommer von Sommer-Taxi auf die Palme: «Es ist eine Riesensauerei, wenn eine solche Situation ausgenutzt wird. Dann heisst es, Winterthurer Taxifahrer würden unseriös arbeiten. Und das ist nicht richtig.»

Dieser Meinung ist auch Liz Spengler vom Taxiverband Zürich: «Das ist eine Frechheit. Leider haben wir das aber auch schon erlebt. Deshalb empfehlen wir den Kunden nie ohne Taxometer zu fahren.»

Dass gewisse Taxifahrer pauschale Preise abgemacht haben, sei grundsätzlich nicht illegal, sagt Michael Wirz von der Stadtpolizei Winterthur: «Innerhalb von Winterthur gelten Höchsttarife. Wenn allerdings eine Fahrt von Winterthur nach Zürich geht, dürfen Pauschalen abgemacht werden. (Top Online)