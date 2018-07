Albanus und das UBS-Maskottchen Topsy verteilten am Nachmittag Wasserflaschen, Schleckware und Spiele an die jungen Besucher am Chinder-Albani. (Foto: Michael Hotz)

«Ein friedliches Fest, ohne nennenswerte Zwischenfälle» – die Bilanz, welche schon für die zwei vorangegangenen Ausgaben gezogen werden konnte, gilt auch für die 47. Ausgabe des Albanifests. Das ist bei über 100'000 Besuchern keine Selbstverständlichkeit. OK-Präsident Daniel Frei konnte am Sonntagnachmittag informieren, dass sich das neue Sicherheitskonzept, welches in diesem Jahr erstmals zum Einsatz kam, bewährt habe. «Es ist toll zu sehen, dass es funktionierte. Ins Detail kann ich nicht gehen, aber unter anderem hat sich bewährt, dass mehr Patrouillen unterwegs waren», sagte Frei. «Nach dem Fest werden wir mit den involvierten Organisationen das Ganze analysieren und fürs kommende Jahr das Konzept weiterentwickeln.»

Ein Wermutstropfen sind die Diebstähle, besonders am Freitagabend wurden viele Handtaschen gestohlen. Frei gibt zu verstehen, dass den Organisatoren die Hände gebunden sind. Seit Jahren werden auf dem Festgelände Durchsagen gemacht, dass die Besucher auf ihre Wertsachen achtgeben sollen. «Die Diebe trüben die Festlaune der Geschädigten. Es ist ein trauriges Kapitel», so Frei. Die Delikte seien auch ein Spiegelbild unserer Gesellschafft.

Am Albanifest 2018 konnten sich Allergiker erstmals bei den Standbetreibern nach Inhaltsstoffen im Essen erkundigen.

10'000 Franken Sachschaden

MIt Freude zur Kenntnis nehmen dürfen die Verantwortlichen, dass sich die Anzahl Meldungen über tätliche Auseinandersetzungen und Streitereien während den beiden Albani-Nächten im üblichen Rahmen bewegt. Vor Jahresfrist gingen bei der Stadtpolizei zudem drei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen ein, 2016 waren es deren vier. Heuer ist bislang bekannt, dass an an einem Verkaufsanhänger an der Stadthausstrasse ein Sachschaden in der Höhe von 10'000 Franken entstand. Ein Lenker eines Lieferwagens fuhr am Samstag, zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr den Anhänger an und machte sich dann aus dem Staub. Die Betreiberin des Standes alarmierte am Samstagvormittag die Polizei, welche den Fahrer ermitteln konnte.

Haardieb am Albanifest 2017 Kurioses ereignete sich 2017 vor einer Bahn in der Stadthaussstrasse: Ein Mann liess ein zehnjähriges Mädchen beim Anstehen vor. Als sie vor ihm gestanden habe, habe er einen scharfen Gegenstand gezückt und ihr rund einen Viertel ihrer langen blonden Haare abgeschnitten. Dann habe er sich damit aus dem Staub gemacht. Ein Zwischenfall aus dem Kuriositätenkabinett ist OK-Präsident Daniel Frei dieses Jahr nicht bekannt.

«Crazy Mouse» ausser Betrieb

Ein technischer Defekt sorgte am Samstagnachmittag zudem für einen Ausfall der beliebten Bahn Crazy Mouse. Erst nach 17 Uhr konnte die Attraktion wieder in Betrieb genommen werden. Eine Evakuation war nicht nötig.