Jacqueline Pasanisi will Winterthur zum Tanzen bringen. Sie organisiert im Mai zum zweiten Mal das Tanzfest in der Eulachstadt. (Foto: Tina Schöni)

Wenn sie an Veranstaltungen Musik höre, sei es um sie geschehen. Still stehen sei schwer. Lieber wippe sie mit und bewege sich im Takt der Musik. «Manchmal kann ich mich kaum zurückhalten. Ich bin eben ein richtiges ‹Tanzfüdli›», sagt Jacqueline Pasanisi und lacht verlegen.

Diese Begeisterung fürs Tanzen möchte sie auch in Winterthur verbreiten. Vor einem Jahr holte sie deshalb das nationale Tanzfest nach Winterthur. Am Wochenende vom 4. bis 6. Mai wird der Event zum zweiten Mal in der Eulachstadt stattfinden (siehe Box).

Im Kindesalter den Spass entdeckt

Die Leidenschaft fürs Tanzen begleitet Jacqueline Pasanisi seit ihrer Kindheit. «Mit sieben Jahren faszinierten mich die Musikvideos auf MTV», erinnert sie sich. Als die Winterthurerin Videoclips und Choreografien sah, habe sie selbst aktiv werden wollen. «Mit elf Jahren besuchte ich meine ersten Tanzstunden.» Erst habe sie Jazz gelernt, später seien immer mehr Stilrichtungen hinzugekommen.

«Bis vor sieben Jahren tanzte ich aktiv auf der Bühne.» Jacqueline Pasanisi, Organisatorin Tanzfest Winterthur

Lange war das Tanzen für sie eine kurzweilige Freizeitbeschäftigung. Nach ihrer Ausbildung im kaufmännischen Bereich entschloss Jacqueline Pasanisi schliesslich, eine Weiterbildung mit dem Schwerpunkt für zeitgenössischen Tanz zu absolvieren. «Bis vor sieben Jahren tanzte ich aktiv auf der Bühne. Mittlerweile habe ich mich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, bin freischaffend und realisiere Choreografien und kümmere mich um verschiedene Projekte.»

Kleine Gruppen ins Zentrum rücken

Das Tanzfest ist für sie eine Herzensangelegenheit. «Winterthur verdient es, dass man Tanz hier mehr Aufmerksamkeit schenkt.» Zwar gebe es in der Stadt viele Institutionen und Schulen, die eine Vielfalt an Tanzevents und -kurse anbieten, aber mit dem Tanzfest wolle sie gezielt eine neue Plattform bieten. «Mit diesem Anlass können wir jeden Tanzstil für die Öffentlichkeit sichtbarer machen und mit Institutionen vernetzen», sagt sie.

Hemmschwellen abbauen

Das vielseitige Programm des Tanzfests soll Jung und Alt gleichermassen begeistern. Das hat sich Jacqueline Pasanisi zum Ziel gesetzt. «Wir wollen volksnah sein und Hemmschwellen abbauen.» So werden sowohl Laien und Profis an den Workshops und Kursen aufs Parkett gebeten.

Im letzten Jahr tanzten die Besucher des Tanzfestivals auf dem Archplatz mit. (Foto: Nicole Hasler)

Auf den zwei offenen Tanzbühnen – auf dem Archplatz und im Theater am Gleis – werden lokale und nationale Gruppen auftreten. Abends wird im Salzhaus unter anderem zu Hits der 80er und 90er sowie Hip Hop getanzt. «Ich freue mich auf neue Begegnungen, eine riesige Party, gute Laune und eine lockere Atmosphäre.»