22'043 befürworteten am Sonntag einen Kauf der Liegenschaft an der Rudolf-Diesel-Strasse 10 in der Grüze, 2286 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung betrug 35,8 Prozent. In allen Wahlkreisen wurde dem Kauf mit Ja-Anteilen von über 88 Prozent zugestimmt.

Das Gebäude wird seit gut neun Jahren von der Stadt Winterthur gemietet und von der Berufsvorbereitungsschule «Profil.» als Schulhaus genutzt. Aus Sicht des Stadtrats und des Stadtparlaments ist es im öffentlichen Interesse, das Gebäude als Standort für diese städtische Schule zu sichern.

Stadtrat und Gemeinderat dafür

Der Stadtrat sprach sich deshalb dafür aus, die Liegenschaft von der privaten Eigentümerschaft kaufen. Der Grosse Gemeinderat hat dem Kauf mit 59 zu 0 Stimmen zugestimmt.

Die Liegenschaft ist grundsätzlich in einem guten Zustand. Die Stadt rechnet in einer Grobkostenschätzung mit einem möglichen Sanierungsbedarf von 1,2 Millionen Franken.