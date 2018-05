Ab dem 12. Juni bietet der Verein «GO! Ziel selbstständig» kostenlose Beratungsgespräche an. Ausserdem spannen das House of Winterthur und GO! zusammen, um Jungunternehmer in Winterthur auch finanziell unter die Arme zu greifen.

Dafür vergeben sie Mikrokredite für Unternehmen, die bereits eine konkrete Geschäfts- oder Produktidee haben.

Angebot ausbauen

Der Verein GO! arbeitet bereits seit neun Jahren in Zürich mit Start-Ups zusammen, nun soll das Angebot auch nach Winterthur geholt werden. «Durch die neue Zusammenarbeit soll das Dienstleistungsangebot in der Region Winterthur ausgebaut werden», heisst es in einer Medienmitteilung des House of Winterthur zum Thema. (Top Online)