Der technische Fortschritt hat die Strassenbeleuchtung in Winterthur verändert. Statt der noch immer weit verbreiteten Natriumdampf-Hochdrucklampen kommen heute in der Stadt vermehrt moderne LED-Leuchten zum Einsatz. Derzeit beträgt ihr Anteil 16 Prozent von den insgesamt 11‘000 Leuchten im öffentlichen Raum.

In den nächsten Jahren will Stadtwerk noch mehr alte Leuchten durch moderne LED ersetzen. Damit soll der Stromverbrauch gesenkt und mehr geleistet werden können. Zudem handle man mit diesem Vorhaben ökologisch und wirtschaftlich zugleich, begründet Markus Frei, Abteilungsleiter Beleuchtung von Stadtwerk Winterthur.

Markus Frei und Stefan Fritschi über die öffentlichen Beleuchtungen in Winterthur. (Video: PD)

Gemäss Stefan Fritschi, FDP-Stadtrat und Vorsteher der technischen Betriebe, soll die Stadt mit dem Einsatz der LED-Funkleuchten in Richtung einer «Smart City» streben. «Weil wir heute in einer 24-Stunden-Gesellschaft leben, wird die öffentliche Beleuchtung immer wichtiger. Mit den geplanten Massnahmen antworten wir auf diese Entwicklung.»

Energie sparen und Lebensqualität erhöhen

Bisher sind bereits ein paar Stadtgebiete von Stadtwerk mit moderner Beleuchtung ausgerüstet worden. Im Bruderhaus erhellen seit November 2017 sieben neue Solarleuchten die Strasse im Bereich der Parkplätze und des Restaurants. Eine solche Lampe kostete rund 10‘000 Franken. Trotz der höheren Anschaffungspreise sei es eine wirtschaftliche Lösung. Weil die Anlage dank der Solarpanels und Akku selbstversorgend ist, benötigt man keinen Stromzufuhr und musste keine Kabel verlegen.

Sieben neue Solarleuchten erhellen im Bruderhaus die Strasse. (Foto: PD)

In anderen Quartieren wurden LED-Funkleuchten mit smarter Steuerung installiert. So etwa in den Quartieren Stadel und Talacker, rund um den Bahnhof Winterthur sowie ums Technorama, beim Radweg an der Eulach in Wülflingen und im Sennhof. Die Strassenabschnitte können individuell gesteuert werden.

Im Eichliackerquartier in Töss sind seit kurzem LED-Leuchten mit Bewegungsmeldern installiert. Diese «kommunizieren» über WLAN-Antennen miteinander und regulieren ihre Lichtstärke je nach Bewegungen auf den Strassen von selbst.

Das habe verschiedene Vorteile. «So sparen wir Energie, ohne den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen», sagt Markus Frei. Die Lebensqualität für Quartierbewohner und nachtaktive Tiere werde erhöht, da nicht die ganze Nacht durch Volllicht brenne.

LED-Lampen bei Strassenbauprojekten installieren

Jährlich investiert Stadtwerk bis zu zwei Millionen Franken in die öffentlichen Beleuchtungen. Im Laufe der nächsten Jahre plant der Betrieb, weitere Teile der Eulachstadt im Zuge von Strassenbauprojekten oder Sanierungen mit neuen LED-Leuchtmitteln auszustatten.

Für 2018 sind unter anderem Abschnitte auf der Zürcherstrasse, der Tösstalstrasse und der Thurgauerstrasse vorgesehen. Ein Jahr später folgen weitere Abschnitte auf der Tösstalstrasse und der Frauenfelderstrasse.