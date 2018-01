Wöchentlich, und immer in abwechselnder Parteireihenfolge, äussert sich in der Rubrik «O-Ton» eine Politikerin oder ein Politiker aus Winterthur über ein aktuelles Thema.

Heute: Silvia Gygax-Matter, GLP-Gemeinderätin aus Winterthur

«Bereits zweimal hat sich die Winterthurer Stimmbevölkerung für eine autofreie Stadthausstrasse ausgesprochen (1973, 1985). Bis heute wurde jedoch nur der unterste Abschnitt der Stadthausstrasse für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.

Die stark befahrene Stadthausstrasse wirkt wie ein Riegel zwischen der Altstadt und dem Stadtpark. Die Sperrung der Stadthausstrasse für den Durchgangsverkehr beruhigt den nördlichen Teil der Altstadt. Der Stadtpark wird besser an die Altstadt angebunden. Davon profitieren die umliegenden Museen, die angrenzenden Restaurants und Geschäfte. Es entsteht ein attraktiver Freiraum für die Bevölkerung und den Tourismus im Herzen von Winterthur.

In urbanen Zentren wirken Freiräume entschleunigend. Sie steigern die Lebensqualität und die Standortattraktivität. Davon profitieren alle. Einen solchen Freiraum möchten die Grünliberalen in der nächsten Legislatur schaffen. Mit Ihrer Stimme am 4. März 2018 können Sie uns dabei unterstützen.»