Stadtgrün Winterthur ist verantwortlich für die öffentlichen Grünräume in Winterthur. Rund hundert Mitarbeitende sind mit dem Unterhalt und der Pflege der neunzig Park- und Grünanlagen, im Stadtwald und dem städtischen Wildpark Bruderhaus beschäftigt.

Bei einfachen Arbeiten wie dem Einsammeln von Litteringabfällen, der Reinigung des Parkmobiliars oder der Unkrautbeseitigung erhalten sie seit 2009 Unterstützung. Acht bis zehn Teilnehmende aus Programmen der Arbeitsintegration Winterthur (AIW) und von HEKS-Visite sind in den Anlagen und im Wald stundenweise im Einsatz.

Neu sind seit Anfang 2018 zwei weitere Gruppen zur Erledigung von Reinigungs-, Abfallentsorgungs- und leichten Unterhaltsarbeiten in den öffentlichen Grünräumen unterwegs. Asylsuchende aus dem Bundesasylzentrum (BAZ) Embrach beteiligen sich an einem Beschäftigungsprogramm, das die Betreuungsorganisation AOZ durchführt.

Mehr Aufwand für die Pflege der Grünanlagen

Während Anleitung und Betreuung der Teilnehmenden aus dem Programm von AIW und dem Programm HEKS-Visite für Einzeleinsatzplätze durch speziell ausgebildete Mitarbeitende von Stadtgrün Winterthur erfolgt, werden die beiden neuen Gruppen von je einer Betreuungsperson der AOZ aus dem BAZ Embrach begleitet und angeleitet. In diesem Fall führt Stadtgrün die Betreuungspersonen ein, welche die zugeteilten Arbeiten mit den Asylsuchenden eigenständig erledigen.

Der Aufwand für die Pflege und den Unterhalt der städtischen Grünanlagen steigt. Das liege an der zunehmenden Nutzung der öffentlichen Freiräume für Erholung, Sport und Freizeit, sowie an den neu hinzukommenden Grünräumen aufgrund des Wachstums der Stadt. Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsintegration Winterthur, mit HEKS-Visite und der Fachorganisation AOZ trage dazu bei, «die Qualität und Attraktivität der öffentlichen Anlagen für die Bevölkerung zu erhalten, ohne die Stadtkasse zusätzlich zu belasten». Dies teilt die Stadt in einem Schreiben mit. Gleichzeitig würden die beteiligten Organisationen die Teilnehmenden so gemäss ihren eigenen Aufgabenstellungen beschäftigen und fördern können. (red)