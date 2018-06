Allein in der Stadt Winterthur legten die Busse von Stadtbus im vergangenen Jahr rund 4,25 Millionen Kilometer zurück und transportierten dabei 25,7 Millionen Fahrgäste. Zusammen mit den Passagieren auf den von Stadtbus betriebenen Regionallinien (rund 1,8 Millionen) und den 47'000 Reisenden in den Nachtbussen im Einzugsgebiet von Winterthur näherte sich Stadtbus mit einer Steigerung von einem knappen Prozent gegenüber dem Vorjahr der Marke von 28 Millionen Fahrgästen.

Gewinn geht in die Reserven über

Das vereinbarte Leistungsentgelt wurde um rund 250'000 Franken unterschritten. Damit hat Stadtbus einerseits die Budgetvorgaben des ZVV erfüllt und andererseits den entsprechenden Betrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den gebundenen Reserven zuführen können.

Wartehallen saniert

Mit 77 Punkten in der Gesamtzufriedenheit haben die Kundinnen und Kunden in der letztjährigen Umfrage zur Servicequalität Stadtbus zum Sprung in den schweizweiten sehr guten ZVV-Durchschnitt verholfen. Die gesteigerte Pünktlichkeit, die Sanierung von Wartehallen sowie die positivere Beurteilung der Fahrdienstmitarbeitenden sind das Fundament dieser Steigerung der Gesamtzufriedenheit – ein Grund mehr für die Behörden, die eingeleiteten Verbesserungsmassnahmen bei der Fahrgastinformation, der Infrastruktur (Haltestellen und Wartehallen) sowie bei Fahrzeugbeschaffungen ohne Verzug umzusetzen. (zo)