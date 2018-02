Winterthur engagiere sich bereits heute stark in der frühen Förderung, Bildung und Integration von Kindern. Mit dem Beitritt zur «Ready!»-Koalition werde das Engagement erneut unterstrichen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Gleichzeitig appelliert Winterthur an die anderen Städte, Kantone, den Bund und die Wirtschaft, sich für die Förderung in der frühen Kindheit einzusetzen. Der Beitritt zur Koalition sei für Winterthur kostenneutral.

«Ready!» ist eine 2016 lancierte Promotionsplattform für die frühe Kindheit, die die Wirkung der verschiedenen bestehenden Initiativen für die frühe Förderung verstärken, Aktivitäten bündeln und Akteure im Frühbereich vernetzen will. Dazu haben sich juristische Personen als Koalitionspartner und natürliche Personen als Botschafter zusammengeschlossen.