Neu erhalten die Gemeinden vom Kanton Zürich nur noch 36 Franken pro Tag und vorläufig aufgenommener Person und zwar während längstens sieben Jahren. Dies ist etwa ein Drittel weniger als vorher. Die meisten vorläufig Aufgenommene bleiben aber lange oder für immer in der Schweiz. Gemäss Bundesrecht sind sie zudem beruflich und sozial zu integrieren.

Die neue Regelung geht auf eine Volksabstimmung im September 2017 zurück: Damals stimmten 67,2 Prozent für eine Änderung des Sozialhilfegesetzes. Die Änderungen sind seit März in Kraft, mit einer Übergangsfrist bis am 30. Juni.

Die Stadt Winterthur geht von Mehrkosten von 1,3 Millionen Franken für das laufende Jahr aus, wie das Departement Soziales am Freitag mitteilte. Für 2019 dürften sich die Kosten auf über drei Millionen belaufen. In den Folgejahren sei mit weiteren Steigerungen zu rechnen. In der Stadt Winterthur leben rund 550 vorläufig Aufgenommene.

Keine Wohnungswechsel erzwingen

Zu einer gelingenden Integration gehöre unter anderem auch die Wohnsituation, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stadt Winterthur werde deshalb keine Wohnungswechsel erzwingen und notwendige Integrationsmassnahmen über das ordentliche städtische Budget finanzieren.

Auch bei der Stadt Zürich führt die Gesetzesänderung zu Mehrkosten in Millionenhöhe. Sie will erreichte Integrationserfolge aber ebenfalls nicht aufs Spiel setzen: Zürich unterstützt vorläufig Aufgenommene deshalb künftig über die Asylfürsorge hinaus und lässt sich dies jährlich 8,5 Millionen Franken kosten.

In Zürich leben derzeit rund 1500 vorläufig aufgenommene Flüchtlinge von der Sozialhilfe. Vorläufig aufgenommen werden abgewiesene Asylbewerber, wenn eine Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist, etwa wegen eines Krieges im Herkunftsstaat.