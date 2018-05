Die Einbürgerungsgebühr für Menschen, die weder in der Schweiz geboren sind noch hier die Schule besucht haben zahlen neu nur noch 1200 statt 1400 Franken. Personen bis 25 Jahre bezahlen die Hälfte, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte. Die neuen Gebühren treten per 1. Juli in Kraft.

Grund dafür ist ein Test: Nach der Abschaffung der gemeinderätlichen Bürgerrechtskommission müssen Einbürgerungswillige, die nicht während mindestens fünf Jahren die Schule in der Schweiz besucht haben, einen schriftlichen Grundkenntnistest ablegen. Dieser werde von der Schule für Wirtschaft und Sprachen (SWS) durchgeführt und den Personen mit 150 Franken direkt in Rechnung gestellt - im Gegenzug senkt der Stadtrat die Gebühren.

Für Personen mit Anspruch auf Einbürgerung ändert sich hingegen nichts: Sie sind vom Grundkenntnistest befreit und profitieren weiterhin von tieferen Gebühren, wie es weiter heisst. (sda)