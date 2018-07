Loris Rapka (7) war am Morgen noch etwas müde.

Die Kinder übernahmen am Flohmarkt das Geschehen.

Paula Walser (10) bot all ihre Sachen an, die sie nicht mehr braucht.

Julian (l.), Darian (2. v. l.) und Tristan Egli boten ihre Spielsachen mit Freund Nils Feller (r.) an.

Die Stände wurden am frühen Morgen aufgebaut.

Das ideale Wetter machte den «Stadi»-Kinderflohmarkt in der Steinberggasse zum perfekten Start in die Sommerferien.

Die Steinberggasse in Winterthur befindet sich am Samstag, 14. Juli, wieder in Kinderhänden. Der «Winterthurer Stadtanzeiger – Stadi» organisiert gemeinsam mit Züriost wieder den beliebten Kinderflohmarkt inmitten der Altstadt.

Rund 150 Kinder sind angemeldet, die ihre intakten, aber nicht mehr benötigten Spielsachen, Bücher, DVDs und mehr verkaufen. Die Kinder selbst sind für den Verkauf verantwortlich, sie dürfen aber von ihren Eltern und älteren Geschwistern unterstützt werden.

Der Kinderflohmi findet von 9 bis 13 Uhr statt. In der Bildstrecke oben erhalten Sie einige Eindrücke vom Vorjahr.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie gute Geschäfte.