Noch dauert es fast eineinhalb Jahre bis die weltbesten Faustballteams der Männer auf der Schützenwiese in Winterthur um den Weltmeistertitel kämpfen werden. Mit der Präsentation des offiziellen Logos ist jedoch bereits jetzt eine Art Startschuss gefallen.

Neben den Vertretern des lokalen Organisationskomitees um Präsident Toni Meier, Swiss Faustball Präsident Franco Giori und Jörn Verleger, Generalsekretär des internationalen Faustballverbandes, war bei der Präsentation auch Ueli Rebsamen dabei. Die Anwesenheit des Captains der Schweizer Nationalmannschaft war kein Zufall – im Gegenteil.

«Das ist eine grosse Ehre»

Der Schweizer Angriffsspieler diente Oliver Hess von 8ch-Design als Vorlage fürs offizielle Logo der WM. Ueli Rebsamens Markenzeichen – der Sprungservice mit angezogenen Beinen – wurde von Oliver Hess zum zentralen Bestandteil gemacht. «Ich habe erst davon erfahren, als das Logo bereits fertig war. Aber es ist für mich natürlich eine grosse Ehre. Und das erst noch bei der Heim-WM, die praktisch in meinem Wohnort stattfindet», freut sich der gebürtige Elgger.

Das offizielle WM-Logo Es zeigt Ueli Rebsamens Markenzeichen – den Sprungservice mit angezogenen Beinen. (Logo: Oliver Hess)

Auch OK-Präsident Toni Meier gefällt das Werk von Oliver Hess: «Wir wollten unbedingt einen Spieler aus unserer Nationalmannschaft darin haben. Da hat es sich natürlich angeboten, dass wir mit Ueli den Captain gewählt haben, der erst noch aus der Region kommt.»

«Sind auf gutem Weg»

Anlässlich der Logo-Präsentation wurden auch die Verträge zwischen dem internationalen Faustballverband und Swiss Faustball, sowie zwischen Swiss Faustball und dem lokalen OK unterzeichnet. «Die Organisatoren hier in Winterthur sind auf gutem Weg. Ich bin überzeugt, dass wir 2019 eine tolle Weltmeisterschaft erleben werden», so IFA-Generalsekretär Jörn Verleger. (red)