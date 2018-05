Ein Mitglied der Prüfungskommission hat den Prüfungsbogen mitsamt den Antworten an eine Kandidatin zugesteckt. (Symbolfoto: Seraina Boner)

Der Präsident der Schweizerischen Fachprüfungskommission der Immobilienwirtschaft in Winterthur erstattete am 21. Februar bei der Kantonspolizei Zürich Anzeige wegen mutmasslichen Prüfungsbetrugs. Gemäss seinen Angaben habe ein Mitglied der Prüfungsaufsicht mehrere Spickzettel mit Prüfungsantworten auf dem Areal der Schule gefunden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Einen Tag später meldete sich eine 29-jährige Kandidatin bei der Prüfungskommission und gab an, die Spickzettel anhand des Prüfungsbogens erstellt zu haben. Über die Herkunft dieses Prüfungsbogens machte die Schweizerin nur vage Angaben.

Prüfung mitsamt Antworten

Ermittlungen der Kantonspolizei ergaben, dass die Kandidatin diese Unterlagen von einem 36 Jahre alten Mitglied der Prüfungskommission erhalten hatte. Der Schweizer hatte der Kandidatin den Prüfungsbogen samt Antworten im Vorfeld der Prüfungen zukommen lassen.

Gegen die beiden mutmasslichen Täter wurde bei der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (zo)