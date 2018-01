«Erwarten Sie mehr?» Diese Fragen stellen die SP und die Grünen Winterthur der hiesigen Bevölkerung. Grund: Die beiden Parteien sind unzufrieden mit der aktuellen Regierung. «Winterthur hat in den letzten vier Jahren viele Chancen zur Weiterentwicklung verpasst. Zudem macht die bürgerliche Mehrheit keine Politik für die Allgemeinheit, sondern ist zu sehr mit den Einzelinteressen ihrer Wähler beschäftigt», hiess es am Dienstag vor den Medien.

Deswegen sei es wichtig, bei den Erneuerungswahlen am 4. März das Rot-Grün-Viererticket für den Stadtrat, sprich Yvonne Beutler, Nicolas Galladé, Jürg Altwegg und Christa Meier, zu wählen. «Wir sind alle unabhängig, wollen die Stadt vorantreiben und eine Politik für die Gesamtbevölkerung machen», so das Versprechen an ihre Wählerschaft.

Bevölkerung im Fokus

Die vier Kandidierenden nutzten die Pressekonferenz, um sich noch einmal selbst kurz vorzustellen.

Nicolas Galladé (SP), seit rund acht Jahren im Stadtrat und aktuell Sozialvorsteher, setze sich dafür ein, dass alle einen festen Platz in der Stadt haben, «auch Armutsbetroffene, Flüchtlinge, Jugendliche und ältere Menschen.» Die letzten vier Jahre seien durch viele unerwartete Situationen geprägt gewesen. Umso zufriedener zeigt er sich, wie es unter seiner Leitung beispielsweise gelungen ist, die Flüchtlingswelle in Winterthur menschenwürdig zu lösen. So konnten u.a. zahlreiche Freiwillige in der Stadt mobilisiert werden, die die Schutzsuchenden betreuten und bei der Integration unterstützen. Auch in Zukunft gelte es, trotz schwierigen Finanzzeiten, soziale Angebote zu erhalten und auszubauen.

Für Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) waren es fünf hektische Amtsjahre: «Unter meiner Leitung hat die Stadt mit Effort 14+ und Balance die zwei grössten Sparprogramme der letzten Jahrzehnte geschnürt und Winterthur finanziell wieder auf stabilere Beine gestellt, auch wenn es noch weitere Herausforderungen zu meistern gilt.» Wichtig sei es Beutler, «dass wir nicht einfach Geld ausgeben und den nachfolgenden Generationen hohe Schulden hinterlassen.»

Neu, aber sehr motiviert

Jürg Altwegg (Grüne), Vorsteher Schule & Sport, ist erst seit wenigen Monaten im Stadtratamt und will es unbedingt bleiben. Er sei hoch motiviert, das Sportangebot noch weiter auszubauen, unter anderem durch den Ausbau von gedeckten Wassersportflächen. Auch sei es ihm ein Anliegen, neue und richtige Schulhäuser zu bauen, die langfristig genutzt werden können und den neusten ökologischen Ansprüchen entsprechen.

Christa Meier (SP) will neu in den Stadtrat und so die bürgerliche Mehrheit kippen. Zudem greift sie den Sitz von Stadtpräsident Michael Künzle an. Meier erwähnte unter anderem die Quartiere, die ihr am Herzen liegen: «Wir müssen mit wirklich allen Einwohnern in einen Dialog auf Augenhöhe treten, die Sorgen ernst nehmen und handeln – und keine Hinhalte-Politik betreiben wie die Bürgerlichen.» sag.