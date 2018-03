Am 15. April kommt es mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Duell Yvonne Beutler gegen Michael Künzle. (Archivfoto: Christian Saggese)

Es wurde am Wahlsonntag bereits gemunkelt, nun ist es Tatsache: Die SP Winterthur will nicht mit der frischgewählten Christa Meier, sondern mit ihrer amtierenden Stadträtin Yvonne Beutler das Stadtpräsidium erobern. Der zweite Wahlgang findet am 15. April statt.

«Die Winterthurer Bevölkerung hat am 4. März den rot-grünen Parteien ihr Vertrauen geschenkt. Die SP ist bereit, die damit verbundene Verantwortung für die Führung der Stadt zu übernehmen», teilte die Partei soeben mit. Yvonne Beutler erzielte von allen Stadträten das beste Wahlergebnis, was auch der Grund für ihre Kandidatur sei: «Dies zeigt, dass ihr Leistungsausweis als sachbezogene, umgängliche und kompetente Stadträtin weit über die eigene Partei hinaus anerkannt wird», schreibt die SP in einer Medienmitteilung.

Definitiver Entscheid am 13. März

In Absprache mit Christa Meier, Nicolas Galladé und Yvonne Beutler beantragt die Parteileitung ihren Mitgliedern, mit Yvonne Beutler in den 2. Wahlgang ums Stadtpräsidium zu steigen. Die Nomination findet an der Mitgliederversammlung vom Dienstag, 13. März statt.