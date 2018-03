...Annetta Steiner (GLP) treten gegen Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) an. (Foto: Christian Saggese)

Simon Büchi, Präsident SVP Winterthur und Gemeinderat, glaubt an den Status Quo im Stadtrat. (Foto: Tina Schöni)

Nach vier Jahren bürgerlicher Mehrheit rutscht die Winterthurer Stadtregierung wieder nach links: Josef Lisibach erreichte nur 12'413 Stimmen und landete somit auf dem achten Platz. Er wurde von Christa Meier links überholt. Sie holte 13'434 Stimmen.

Meier konnte damit jenen Sitz zurückerobern, den die SP vor vier Jahren an die SVP verloren hatte. Damals wurde Pearl Pedergnana von Josef Lisibach verdrängt. Die Wahl von Meier kam überraschend, weil alle bisherigen Stadträtinnen und Stadträte noch einmal antraten und keiner von ihnen gegenwärtig politisch angeschlagen war.

Daniel Oswald, SVP-Gemeinderat, blickt kritisch auf den Wahlkampf seiner Partei zurück:

Künzle muss in zweiten Wahlgang

Auch bei der Wahl fürs Stadtpräsidium lief es für die Bürgerlichen nicht wie geplant. Der bisherige Amtsinhaber Michael Künzle (CVP) muss sich einem zweiten Wahlgang stellen. Er erreichte mit 12'268 Stimmen das absolute Mehr von 13'513 Stimmen nicht.

Seine Konkurrentin: mit grosser Wahrscheinlichkeit die neue SP-Stadträtin Christa Meier. Die SP kann aber auch ein anderes gewähltes Stadtratsmitglied aufstellen. In Winterthur wird es am 15. April somit in jedem Fall zu einer Richtungswahl kommen.