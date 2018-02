Die Eschen waren von innen her verfault. Diese hier weist deshalb ein grosses Loch in der Mitte auf. (Foto: Michael Hotz)

Es ist noch dunkel, als am Freitagmorgen das sogenannte Fällmobil am Stadtfallenweg vorfährt. Kurz nach 7 Uhr beginnt die Lagebesprechung. Zwei Stadtgrün-Mitarbeiter, zwei Securitas und drei Angestellte der Baum und Garten AG beraten sich, wie sie am besten vorgehen wollen. Ihr Auftrag: Drei Eschen neben dem Areal des städtischen Tiefbauamts hinter dem Feuerwehr-Gebäude beim Teuchelweiher zu fällen.

Noch im Halbdunkeln beginnen die Baumfällungen (Foto: Michael Hotz):

Die sieben Männer sind sich schnell einig, sie wollen mit dem mittleren Baum der Reihe beginnen. Zuerst begibt sich ein Arbeiter im Fällmobil – eine Maschine mit langem Greifarm inklusive integrierter Säge – zur besagten Stelle, hinten nach folgt der Lastwagen mit Holz-Kran. Anschliessend sperren die beiden Sicherheitsmänner den Stadtfallenweg auf beiden Seiten und beziehen Stellung. Die zwei Stadtgrün-Mitarbeiter kümmern sich zusätzlich um die Sicherheit.

Harmonisches Zusammenspiel von Fällmobil und Lastwagen-Kran

Systematisch wird der Baum nun von oben her in seine Einzelteile zerlegt. Der Maschinist des Fällmobils packt mit dem Greifarm einen der Äste und durchtrennt ihn. Nur kurz spritzen einige Späne in alle Himmelsrichtungen, dann ist der Ast vom Rest der Esche getrennt. Ganz sachte wird das abgetrennte Baumstück Richtung Lastwagen gehoben. Anschliessend übernimmt der LKW-Fahrer mit dem Arm des Holzkrans den Ast. Nach der Übergabe in der Luft wird das Holzstück auf der Ablagefläche des Lastwagens deponiert.

So arbeiten die Maschinisten von Fällmobil und Lastwagen-Kran zusammen (Handyvideo: Michael Hotz):

Und so geht es weiter, die Esche wird von Mal zu Mal kleiner. Die Arbeiter sind ein eingespieltes Team, sie kommen schnell und ohne Komplikationen voran. Der dritte Mann von der Baum und Garten AG gibt den beiden Maschinisten kurze Handzeichen, ob sie die Äste jeweils auch richtig mit den Greifarmen gepackt haben. Teils werden grössere Äste zuerst auf der Wiese nebenan abgeladen, wo sie manuell mit einer Kettensäge in kleinere Teile zerlegt werden, bevor sie auf den Lastwagen gelangen.

Den Stamm routiniert mit der Motorsäge durchtrennt

Nach rund einer Stunde steht nur noch der nackte Baumstamm. Auch diesem geht es jetzt an den Kragen. Der Greifarm hält den Stamm oben fest, unten durchsägt ihn der Arbeiter. Es ist der mühsamste Teil des Prozederes. Eine Mischung aus feinen Holzpartikeln und Abgasen der Motorsäge durchtränkt die Luft. Aber auch hier kommt die Routine zum Tragen. Der Stammumfang von knapp 2,5 Metern ist nach wenigen Minuten mit einer klaren Schnittlinie versehen, der Baum durchtrennt. Mit dem Greifarm wird der nun lose Stamm auf der Wiese abgelegt.

Der Baumstamm wird mit einer Kettensäge durchtrennt (Handyvideo: Michael Hotz):

Das ganze Spiel beginnt nun wieder von vorne, denn auch die zwei anderen Eschen müssen ja noch zerlegt werden. Schon vor dem Mittag sind alle Bäume gefällt. Am frühen Nachmittag nehmen die Stadtgrün-Mitarbeiter die letzten Überbleibsel zusammen. Das gesamte Holz wird auf den Werkhof Eschenberg an der Reitplatzstrasse zur Weiterverarbeitung gebracht.

Die Eschen mussten wegen Pilzbefall gefällt werden

Die Baumfällungsaktion am Stadtfallenweg wurde nötig, weil ein aus Südostasien eingeschleppter Pilz die drei Bäume befallen hatte. Dieser verursacht das sogenannte Eschentriebsterben. Die Baumkrone und schliesslich der ganze Baum stirbt von aussen her ab. Tote Äste und Kronenteile stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Die Eschen verfaulten von innen her (Foto: Michael Hotz):

Nach den Fällungen zeigte sich deutlich, wie krank die Eschen tatsächlich waren. Sie wiesen grosse Löcher auf, denn sie waren von innen her verfault. Die nun gefällten Bäume werden ersetzt.