Der Winter hat es in sich. Ab heute herrschen Temperaturen bis zu -10 Grad. Ein Grund, zu Hause zu bleiben? Nicht für die Winterthurer Passanten. «Züriost» hat nach Tipps gefragt, um sich vor der eisigen Kälte zu schützen.

Heinz Grether (73) aus Winterthur

«Ich trage keine Mütze, sondern ein Stirnband. Das habe ich auch jetzt dabei. Dazu trinke ich vor allem warme Getränke, wie Kaffee oder Tee. Trotz der Kälte bin ich weiterhin mit dem Velo unterwegs. Das härtet ab!»



Annika Mathys (19) aus Buch am Irchel

«Ich ziehe mich warm an, mit Kappe, Handschuhen, Schal und allem was dazugehört. Jetzt bin ich zwar gerade nicht so warm angezogen, aber einen Tee habe ich immer dabei.»



Pascal Auchli (25) aus Ebertswil

«Gegen die Kälte schütze ich mich nicht speziell. Vor allem ignoriere ich sie einfach. Ich trage keinen Schal oder ähnliches. Falls es mir aber trotzdem zu kalt wird, öffne ich einfach meine Haare.»



Eleonora Kunz (52) aus Dielsdorf

«Ich trage gute Schuhe und schütze Hals und Ohren. Mein Stirnband habe ich eigentlich immer dabei und falls nicht, dann muss notfallmässig die Kapuze meiner Jacke genügen.»