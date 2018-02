Am 2. März führt das Theaterensemble Neubühne Seen das Stück Zimmer 12a auf. (Foto: PD.)

Das Theaterensemble Neubühne Seen zeigt am Freitag, 2. März, erstmals das Lustspiel Zimmer 12a im reformierten Kirchgemeindehaus Seen in Winterthur. «Ich hoffe, die Zuschauer geniessen einen vergnüglichen Abend, ohne Stress und Sorgen aus dem Alltag», sagt Regisseur Nikolaus Lagler, der seit 2006 in der Theatergruppe ist.

Das Stück soll mit Situationskomik beim Publikum für Lacher sorgen. Wegen eines lokalen Musikfestivals ist der Andrang im Berghotel Schweizerhof nämlich so gross, dass die Managerin und ihr Portier masslos überfordert sind. Die Buchungen der Gäste werden durcheinander gebracht, es kommt zum Chaos und lustigen Verwechslungen.

Respekt vor Fehlern

Das Lustspiel von Anthony Marriot und Bob Grant lebe vom Tempo, dem inszenierten Tumult und der daraus entstehenden Komik. Den Regisseur Nikolaus Lagler stellte das bei den Proben vor Herausforderungen. Zum Beispiel, das richtige Timing von gleichzeitigen Auftritten und Abgängen der einzelnen Charakteren zu finden. «Den grössten Respekt habe ich aber davor, Fehler zu übersehen, die das Publikum dann stören», sagt er.

Glücklicherweise kann Nikolaus Lagler aber auf Erfahrung setzen. «Zimmer 12a» ist nicht seine erste Inszenierung. Seit den 90ern hat der Regisseur und Theaterbegeisterte schon bei zirka 30 Stücken mitgewirkt. Viel Freude bereite ihm dabei jeweils mit Freunden zusammenzuarbeiten und beim Theater gemeinsam mit den Schauspielern in andere Persönlichkeiten zu schlüpfen.