Es ist später Dienstagnachmittag, vor der Buchhandlung Obergass in Winterthur hat sich eine Menschentraube gebildet. Gespannt warten sie alle auf einen besonderen Gast. Für die Vernissage seines Buches «Kinder der Erde» kommt alt Bundesrat und Neu-Schriftsteller Didier Burkhalter persönlich vorbei. Im französischen Original ist sein erstes Buch Anfang Dezember erschienen. Jetzt liegt es auch auf Deutsch vor, herausgegeben vom Winterthurer Verlag Spuren.

Buch als beliebtes Geschenk

«Das Buch ist ein prima Geschenk für meine Enkel», sagt Margrit Calis. Die Winterthurerin ist extra für die Signierstunde des ehemaligen Schweizer Aussenministers hergekommen. Nach wenigen Minuten hält sie das Buch inklusive Widmung in der Hand. «Ich bin selbst viel im Osten entlang der Seidenstrasse gereist und interessiere mich für diese Region. Die persönliche Begegnung mit Didier Burkhalter durfte ich mir nicht entgehen lassen.»

Auch Susanne König aus Winterthur stellt sich in die Reihe, um ein Exemplar signieren zu lassen. Es ist ein Geschenk für ihre Tochter. «Allein schon der Buchtitel hat mich neugierig gemacht», sagt sie. Aber auch für die Geschichten der jungen Menschen aus aller Welt, die trotz Krieg, Vertreibung und täglicher Not voller Hoffnung und Lebenswillen sind, würde sie sich interessieren. Ebenso gespannt sei sie auf die Begegnung mit den Burkhalters.

Dem alt Bundesrat geht es diesbezüglich genauso. «Mir ist die kurze Zeit und der Kontakt mit den Leuten sehr wichtig», sagt der Neuenburger und wendet sich gleich dem nächsten Besucher zu.

«Kinder der Erde»

Sie heissen Ahmed, Laurence, Imane, Merveille und Destin. Diese jungen Menschen leben in regionen der Erde, aus denen uns selten gute Nachrichten erreichen. In seiner Funktion als Schweizer Aussenminister hat Didier Burkhalter diese Kinder und Jugendlichen rund um die Welt kennengelernt und sich von ihrem Schicksal berühren lassen. Trotz Krieg, Vertreibung und täglicher Not hat er in diesen Menschen eine positive Kraft und einen Lebenswillen getroffen, die ihn demütig stimmen. So vielfältig die kurzen Erzählungen sind, alle verbindet sie eine Botschaft der Hoffnung auf die erneuernde Kraft der heranwachsenden Generation. (red)

Gebunden, Edition Spuren, Winterthur 2018, 180 Seiten, 24 Franken, ISBN 978-3-905752-60-1, Mehr Informationen zum Buch auf Spuren.