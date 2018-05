In der Eingangshalle das Kantonsspitals Winterthur (KSW) haben sich an diesem Montagnachmittag 16 Kinder versammelt. Sie sind aber nicht etwa krank oder verletzt, sondern nehmen an einer Führung teil, die das KSW der breiten Bevölkerung mehrmals im Monat anbietet. Als Pflegefachfrau Simone Held die junge Besuchergruppe aus Seuzach in Empfang nimmt, blicken ihr wachsame Kinderaugen entgegen.

Die Kinder konnten bei ihrem Rundgang durch das KSW auch einen Blick ins Innere eines Krankenwagens werfen. (Foto: Tina Schöni)

Das Abenteuer beginnt, es geht sogleich hoch hinaus. Simone Held fährt mit ihnen in den 14. Stock – im Bettenlift. «Eigentlich ist das für Besucher nicht erlaubt», sagt sie mit weicher Stimme, «aber da wir eine so grosse Gruppe sind, machen wir heute eine Ausnahme.»

Rätselraten rund ums Spital

Oben angekommen versammeln sich die jungen Spitalbesucher in einem Halbkreis. «Wer von euch war denn schon einmal im Spital?», fragt Simone Held. Zögerlich strecken drei Kinder eine Hand in die Luft. «Ich musste ein Loch in der Stirn nähen», sagt ein Mädchen. «Und ich habe mir etwas gebrochen», ertönt es aus der anderen Ecke.

«So einen habe ich schon einmal gesehen!» Mädchen aus Seuzach

Simone Held ergreift wieder das Wort, erklärt anhand eines Playmobilmodells den Aufbau eines Spitals und nimmt im Anschluss drei Folien hervor. «Wer von euch weiss denn, was das ist?» Die Antwort folgt prompt. «Das sind Röntgenbilder!» Auch Mundschutz und Doktorhaube werden erkannt. Simone Held zieht sie einer Freiwilligen vorsichtig an. «Ärzte sehen so auf den ersten Blick zwar böse aus, aber vor ihnen muss man keine Angst haben. Sie tragen das zum Schutz, um keine Bakterien zu übertragen und den Patienten nicht noch kranker zu machen», sagt sie.

Die jungen Besucher versammeln sich um ein Krankenbett. Ein Freiwilliger darf es sich darin gemütlich machen, während Simone Held die Funktion einer Infusion erklärt. «Wenn ein Patient auf Toilette muss, kann er den Schlauch und die Flasche mit einer mobilen Stange mitnehmen.» Das scheint bekannt zu sein, denn mit aufgeregter Stimme ruft ein Mädchen dazwischen: «So einen habe ich schon einmal gesehen!»

Aufregung beim Rettungsdienst

Nach der Einführung geht es für die Kinder auf Besuch beim Rettungsdienst. Die Krankenwagen bringen sie zum Staunen. So nah war dem eindrücklichen Gefährt noch keiner der jungen Seuzemer. Rettungssanitäterin Julia Pepperl stellt das Wissen der Kinder auf die Probe. «Welche Nummer müsst ihr wählen, wenn es einen Notfall gibt?» Ein paar schielen in Richtung Krankenwagen, schliesslich steht dort die Lösung geschrieben. «144», ruft eine von ihnen stolz.

Anhand eines Playmobilmodells erklärt Simone Held den Aufbau des Spitals. (Foto: Tina Schöni)

Ein anderes Mädchen unterbricht das Rätselraten ungeduldig. Eine wichtige Frage hatte sich ihr aufgedrängt: «Duhuu, wie werden die Menschen eigentlich beruhigt, wenn sie Angst haben?» Julia Pepperl schildert das Vorgehen bei einem Einsatz und lädt die junge Truppe ins Innere des Krankenwagens ein.

Kurz darauf wird die Führung durch einem Alarm unterbrochen. Mehrere Rettungssanitäter springen in den Wagen nebenan und düsen mit Blaulicht los. Die Kinder halten sich die Ohren zu. Was für ein aufregender Tag.

Den Arm verbunden und eingegipst

Nach einem Besuch auf der Notfallstation der Kinderklinik gibt es Zvieri. Als die Kinder sich der Rohkost bedienen, macht Simone Held jedem einen Verband in der gewünschten Farbe. Zwei Mädchen bekommen sogar einen Gips, während sie dessen Funktion erläutert. Erst nachdem alle satt sind, ihren Puls mit dem Stethoskop abgehört haben und mit dem Patientenbett mehrmals hoch und runter gefahren sind, nehmen sie Abschied.

Ob ihnen der Rundgang gefallen hat? Keine Frage. Gut gelaunt schenken sie Simone Held einen Applaus und präsentieren ihren Eltern danach stolz den eingebundenen Arm.