Der 46. Yellow-Cup in der Eulachhalle Winterthur begann mit einem Sieg der Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien. Doch der Sieg von 32 gegen 28 Toren wurde den Schweizern keineswegs geschenkt. Die Partie war in der ersten Hälfte ziemlich ausgeglichen, doch hatten die rot-weissen eine bessere Chancenauswertung. So stand es in der Pause 18 zu 15 Toren.

Die Anhänger von Serbien zeigten sich sehr treu und feuerten lautstark ihre Mannschaft an, was jedoch nicht zum Sieg verhalf. In der zweiten Hälfte sahen die rund 1800 Zuschauer wiederum zwei engagierte Teams, die um jeden Ball kämpften. Doch die Serben konnten den Rückstand nicht mehr aufholen. Der Start des Turniers zeichnete sich aus durch eine grosse Fairness, sei es seitens der Mannschaften als auch der Zuschauern. (weu/sda)