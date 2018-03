Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute erzählt Max Lengenfelder, welche unangenehmen Situationen auf Langschläfer warten.

«Sechs Uhr früh. Mein nerviger Wecker klingelte. Wie jeden Morgen blieb ich noch ein wenig liegen in der Hoffnung, den ganzen Schlafmangel innerhalb von fünf Minuten aufarbeiten zu können. Ich war sooo müde und das Bett sooo schön warm, dass ich, als ich auf den grellen Screen meines Smartphones blickte, entsetzt feststellen musste, wie aus den fünf Minuten fünfzig geworden waren. Kein Problem. Ist ja nicht das erste Mal und der Bus hat sowieso immer Verspätung. Aber wer hätte es gedacht, ausgerechnet heute war er pünktlich. Den konnte ich vergessen und mit dem nächsten würde ich es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Das durfte wortwörtlich unter keinen Umständen passieren, denn wenn ich mich noch einmal verspätet hätte, wäre mir der Rektor das nächste Semester im Nacken gesessen. Also kratzte ich all meine Motivation zusammen und überwindete mich trotz starkem Schneefall aufs Fahrrad zu steigen. Ich wusste, es würde knapp werden, aber es war die einzige Möglichkeit. Nach einer nassen Fahrt und der Flucht vor der Polizei, weil mein Mountainbike angeblich nicht verkehrstauglich ist, fuhr ich Richtung Velokeller und gleich wieder weg, den dieser war geschlossen. Mein Fahrrad an einem Geländer abgestellt, rannte ich in die Schule und hörte schon das Läuten. Ich betete, dass es das erste war, erspähte aber im nächsten Moment die geschlossene Tür am Gangende und befürchtete das Schlimmste. Es kam aber noch dicker – es war Freitag – Karfreitag.»