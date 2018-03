Die Partie am Samstag wird live am Fernsehen übertragen – wie schon Spiel 3 der Viertelfinal-Serie mit Langnau. (Foto: Markus Aeschimann)

Zum dritten Mal, seit die NLA-Playoffs vor neun Jahren von vier auf acht Teams ausgebaut wurden, trifft der HC Rychenberg auf den SV Wiler-Ersigen. Anders als im Viertelfinal gegen Langnau, in den die Winterthurer mit reellen Chancen auf ein Weiterkommen gestiegen waren und sich dann auch ziemlich souverän mit 4:1 Siegen durchzusetzen imstande waren, gilt das Team von Rolf Kern im Halbfinale gegen den Titelverteidiger und ersten Titelkandidaten als klarer Aussenseiter.

Nur vier der letzten 29 Duelle gewonnen

Für die Rollenverteilung ohne Wenn und Aber sprechen nicht nur die zwei Niederlagen des HCR in der Qualifikation (2:7 und 2:3) und die abschliessende Rangierung (6. Platz gegenüber Platz 1), sondern auch die Geschichte: Seit der Saison 2009/10, als die Viertelfinals eingeführt wurden und sich Radim Cepeks HCR und Wiler im Final gegenüberstanden (0:4 Siege), konnten die Winterthurer lediglich nach acht der 29 Qualifikations- und Playoff-Partien jubeln – bei einem Torverhältnis von 109:200.

Der HCR im Videoporträt



Vor dem Auftakt gegen Wiler-Ersigen stellten sich Captain Nils Conrad und Topskorer Fredik Holtz einigen Interview-Fragen.

Wesentlich einher geht diese negative Bilanz natürlich damit, dass die Berner in dieser Zeit Chur als Serienmeister abgelöst hatten und mit Matthias Hofbauer einen exzellenten Spielmacher in ihren Reihen hatten - und trotz seiner bald 37 Lenze noch immer haben.

Der Sport ist immer wieder für Überraschungen gut

Sobald diesen Samstagabend um 17 Uhr in der Eulachhalleder Anpfiff für die Best of 7-Serie erfolgt ist, wird die Vergangenheit gegenstandslos sein. Die weiter entfernte genauso wie die nahe. Playoffs besitzen ihre ureigenen Gesetzmässigkeiten.

Überraschungen gibt es immer wieder mal, wie der HCR im Vorjahr leidvoll hatte erfahren müssen. Bei der grössten der jüngeren Schweizer Unihockey-Geschichte standen sich der HCR und Wiler gegenüber. In den Viertelfinals der Saison 2012/13 warfen die Winterthurer den grossen Favoriten trotz eines 1:3-Rückstandes mit 4:3 Siegen aus dem Wettbewerb. Seither standen sich die beiden Mannschaften nie mehr in einer der KO-Runden gegenüber.

Eine starke Defensive ist nötig

Wie sich dies anfühlte, wissen vom aktuellen Kader mit Lukas Grunder, Mikko Hautaniemi, Pascal Kern, Moritz Schaub und Michel Schwerzmann noch fünf Spieler. Die womöglich entscheidende Rolle bei der Neuauflage wird der Defensive des HCR zukommen. Gelingt es ihr besser als Uster im Viertelfinal, das Offensivspiel der Berner in ausreichendem Mass zu bändigen und ihm die Effizienz zu nehmen, ist eine Überraschung möglich.

Dazu ist es auch nötig, dass Torhüter Ruven Gruber an die starken Auftritt gegen Langnau anknüpfen wird. Gespannt sein darf man auch, ob es dem HCR wie im Viertelfinal gelingen wird, mit einem Parforce-Ritt in die Spiele zu starten. Gegen die mit grossem Abstand beste Defensive der Qualifikation ist dies freilich alles andere denn ein leichtes Unterfangen. (René Bachmann)

Rychenbergs zweiter TV-Auftritt 2018



Der HC Rychenberg empfängt am Samstag den SV Wiler-Ersigen zur ersten Partie dieser Halbfinal-Serie. Wenn das Spiel um 17 Uhr in der Eulachhalle angepfiffen wird, laufen wiederum die TV-Kameras von SRF. Der HCR kommt 2018 nach der Live-Übertragung der dritten Begegnung im Viertelfinal gegen Langnau bereits ein zweites Mal in den Genuss, live am Fernsehen zu beobachten zu sein. (mth)