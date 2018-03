Nils Conrad bewies in den beiden Partien am Wochenende seinen Offfensivdrang. Der Verteidiger und Captain steuerte zu den zwei Siegen insgesamt fünf Tore bei. (Foto: Markus Aeschimann)

Am TV-Spiel vergangenen Samstag in der Eulachhalle waren knapp 2100 Fans zugegen. (Foto: Markus Aeschimann)

Vor dem Wochenende hatte sich die wie erwartet enge Viertelfinalserie zwischen dem HC Rychenberg und den Unihockey Tigers Langnau noch im Gleichgewicht befunden. Danach und zwei Spiele später sind die Chancen der Winterthurer auf den Aufstieg ins Halbfinal signifikant gestiegen.

Beim HCR freut man sich über den dritten Sieg

Am Samstag setzten sie sich in der Eulachhalle mit 8:6 durch und bestätigten diesen Erfolg tags darauf auswärts mit einem 6:5. Beide Male hatte das Team von HCR-Trainer Rolf Kern für eine frühe Vorentscheidung gesorgt, war aber in der Schlussphase nochmals in am Samstag kleinere, am Sonntag grössere Bedrängnis geraten. Gleichwohl waren es zwei verdiente Siege. Diese bringen den HCR bis auf einen letzten Schritt ans Halbfinal heran.

Zweimal gut gestartet

In der Eulachhalle bekamen die fast 2100 Zuschauern und das TV-Publikum eine von beiden Seiten überaus intensiv geführte Partie zu sehen. Nach fünf etwas holprigen Startminuten gewann der HC Rychenberg die Oberhand, kontrollierte das Geschehen und ging bis zur 19. Minute durch schön herausgespielte Tore mit 6:1 in Führung.

Die Höhepunkte des TV-Spiels in der Eulachhalle am Samstag

Die Emmentaler gaben sich aber nicht geschlagen, kämpften unverdrossen und kamen bis 46 Sekunden vor Schluss auf ein Tor heran. Eine Ausgleichschance besassen sie freilich nicht mehr, zumal Fredrik Holtz 26 Sekunden später das entscheidende 8:6 erzielte.

Abgeklärter, ruhiger, stringenter

Der Spielverlauf war symptomatisch für diese Serie. Bereits im Eröffnungsspiel und auch wieder am Sonntag präsentierte sich der HCR lange Zeit als die abgeklärtere, ruhigere und stringentere Mannschaft und war auch in Biglen auf gutem Weg, einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg zu feiern.

Die Verteidigung agierte erneut sehr kompakt und liess nur sehr wenig zu. Und wenn dennoch mal etwas aufs HCR-Tor kam, bewies Torhüter Ruven Gruber seine gute Form.

Vierzig stilsichere Minuten

In der Vorwärtsbewegung wiederum bewiesen die Winterthurer nicht zuletzt mit ihren raschen Gegenstössen ihre Schnelligkeit, ihr Durchsetzungsvermögen und ihr derzeitiges Selbstvertrauen im Abschluss. Dabei offenbarte sich, dass die erste Linie zwar am dominantesten aufzutreten versteht, dass die anderen beiden aber genauso ihren Teil zum Erfolg beitragen.

Die auf variable Art erzielten Tore zum 5:0 in der 26. Minute verteilten sich auf ebenso viele Spieler und auf alle drei Formationen. Bloss der treffsichere Captain Nils Conrad sollte beim Schlusspfiff mit zwei Toren zu Buche stehen.

HCR gelang der finale Stoss nicht

Wie bei den beiden vorangegangenen Siegen gelang es dem HCR in der Folge jedoch nicht, diesen unaufgeregt nach Hause zu schaukeln. Für Rolf Kern war diese Entwicklung keine Überraschung: «Das ist die Geschichte des Spiels. Bis zum 6:2 hatten wir Zugriff aufs Spiel. Danach hatte Langnau nichts mehr zu verlieren, musste alles auf eine Karte setzen und machte dies auch ziemlich geschickt.»

Hätte Kerns Team in dieser Phase ein, zwei Tore draufgepackt, wäre der Gastgeber in die Knie gezwungen gewesen. Doch der finale Stoss gelang nicht.

Eine hektische Schlussphase

Der HCR liess sich etwas zu stark hinten hineindrängen und suchte das siebte Tor mit zu wenig Nachdruck, viel anbrennen liess er aber auch nicht. Darum war es ein Blitz aus heiterem Himmel, als die Emmentaler in der 49. Minute auf 3:6 verkürzten.

Dieses Tor brachte ihnen den Glauben zurück und mündete in eine hektische Schlussphase. Bis zur 54. Minute kam Langnau bis auf ein Tor heran und kurz darauf schien der Ausgleich Tatsache zu sein. Das an beiden Tagen konsistente Schiedsrichterinnenduo war aber gut positioniert und hatte ein Fuss-Tor gesehen. Eine weitere nennenswerte Chance aufs 6:6 liess der HCR in der Folge nicht mehr zu.

Nur noch ein Sieg fehlt

«Es war für beide Teams kein einfaches Spiel, bloss zwanzig Stunden nach dem sehr intensiven Spiel in der warmen Eulachhalle», befand Rolf Kern. «Für uns war es sehr wichtig, gut zu starten und in Führung zu gehen. Dies gelang uns sehr gut. Wir liessen den Gegner laufen und schossen auch die Tore.»

Der Lohn für die zwei über weite Strecken starken Leistungen ist eine 3:1-Führung in der Viertelfinalserie, womit noch ein Sieg zum Vorstoss in die nächste Playoff-Runde fehlt. Die Erfahrung lehrt uns freilich, dass der letzte Sieg der schwierigste ist. (René Bachmann)

Nächste Partie ist am Samstag

Das vierte Spiel der Viertelfinal-Paarung Hc Rychenberg - Tigers Langnau ist nächsten Samstag, 10. März. Anspielzeit in der Espace Arena in Biglen ist um 19 Uhr. Der HCR-Fanclub organisiert einen Fancar für die Fahrt ins Emmental. Infos dazu finden Sie hier.