Der Rieter-Konzern verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Bestellungseingang von 1,05 Millionen Franken. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 16 Prozent, wie der Anbieter von Spinnerei-Systemen mitteilt. Damit setze sich die im ersten Halbjahr eingesetzte Belebung fort.

Der Umsatz lag mit insgesamt 965.6 Millionen Franken 2 Prozent über jenem des Vorjahrs, wobei das zweite Halbjahr 2017 mit 550.4 Millionen einen Zuwachs gegenüber dem ersten Halbjahr mit 415,2 Millionen Franken gebracht habe. Den vollständigen Jahresabschluss und den Geschäftsbericht wird Rieter am 13. März 2018 veröffentlichen. (zo)

Die Generalversammlung 2018 der Rieter Holding AG findet am 5. April in den Eulach-Hallen in Winterthur statt. Traktandierungsbegehren bis spätestens 22. Februar 2018 schriftlich einzureichen.