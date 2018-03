Stadtwerk Winterthur hat sich bei der Ausschreibung der ETH Zürich gegen vier Mitbewerber durchgesetzt und den Zuschlag für das Los 1 – ETH Zürich mit den Standorten Zürich, Schwerzenbach, Lindau und Basel – erhalten.

Die 111 Gigawattstunden entsprechen rund einem Fünftel des jährlichen Stromverbrauchs in der Stadt Winterthur. Die zusätzliche Absatzmenge verschafft Stadtwerk Winterthur Vorteile im Stromeinkauf, die ein konkurrenzfähiges und gleichzeitig gewinnbringendes Angebot ermöglichen. Davon profitiere auch die Stromkundschaft in Winterthur, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. (eka)