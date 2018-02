In Städten wie Bern und Zürich wird die «Rebox» (siehe Box) bereits erfolgreich angeboten. Auch in Winterthur gibt es sie schon, allerdings stösst das nachhaltige Projekt der Organisation «Recircle» bisher auf wenig Interesse. Erst zwei Restaurants unterstützen die Idee.

Damit das Konzept hier noch wachsen kann, wird es vom Klimafonds Stadtwerk Winterthur nun mit 75 000 Franken unterstützt. Das Geld soll dazu beitragen, dass das Mehrweggeschirr für Verpflegung unterwegs auch in der Eulachstadt verankert wird.

Zwei Unterstützer aus Winterthur

Einer der beteiligten Lokale in Winterthur ist die Alte Kaserne, die seit Anfang 2017 im Café die sogenannten «Reboxen» anbietet. Der ökologische Gedanke werde von Kundenseite geschätzt, so Giella Rossi, die Leiterin des Kulturzentrums.

«Wir hoffen, dass sich noch mehr Betriebe anschliessen werden.» Giella Rossi, Leiterin der Alten Kaserne

Gegenüber dem «Stadi» hiess es kürzlich noch, die Alte Kaserne wolle dieses Jahr wegen zu wenigen Mitgliedern in Winterthur als Partnerbetrieb abspringen. Giella Rossi korrigierte auf Anfrage: Es habe sich dabei um einen Kommunikationsfehler gehandelt. «Wir begrüssen es sehr, dass das Projekt in Winterthur jetzt Unterstützung erhält und hoffen, dass sich noch mehr Betriebe anschliessen werden.»

Zwar nicht als Partnerbetrieb, aber als sogenannter «Supporter» beteiligt sich seit Ende November 2017 auch das Tibits in Winterthur. Kunden können sich ihren Behälter dort zwar im Take-away auffüllen lassen, «Reboxen» entgegen nehmen oder aushändigen ist aber nicht möglich. Gemäss der Tibits-Kommunikationsverantwortlichen Claire Honegger könne man nicht garantieren, dass bei diesem Mehrwegsystem in den Kunststoffbehältern nicht auch Fleisch konsumiert wurde. Für die vegetarische Restaurantkette sei das aber eben ein Tabu.

Proaktiv handeln, damit grosse Player aufspringen

Gelingt es der Organisation «Recircle» mit den ersten 50 000 Franken in Winterthur neue Partner zu gewinnen, will der Klimafonds Stadtwerk Winterthur weitere 25 000 Franken investieren, um das Netzwerk auszubauen und zu festigen. Wie viele solche neue Partner das genau sein müssen, wurde jedoch schriftlich nicht festgehalten. Stefan Fritschi, Vorsitzender des Entscheidungsgremiums Klimafond Stadtwerk Winterthur, sagt: «Wir müssen jetzt einfach proaktiv sein und das Projekt fördern, damit grosse Player mitaufspringen.»

«Wir müssen proaktiv sein und das Projekt fördern.» Stefan Fritschi, Vorsitzender Klimafond Stadtwerk Winterthur

Damit das erreicht wird, will Jeanette Morath, Geschäftsleiterin von «Recircle», extra für Winterthur eine 80-Prozent-Stelle schaffen. «Eine Person soll direkt das Gespräch mit Firmen, Restaurants, Take-aways sowie Mensen in Firmen und Hochschulen suchen.» Ob dies gelingt, wird sich zeigen. Jeanette Morath fügt an: «Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber wir sehen es als Chance, auch Anbieter in Winterthur von unserem Projekt zu überzeugen.»

Das hofft auch die Alte Kaserne. «Wir finden es eine gute Sache und möchten Partner bleiben, wenn hier ein Netzwerk entsteht», so Giella Rossi. Wie gross dieser Zuwachs ihrer Meinung nach sein muss, will die Leiterin der Alten Kaserne aber nicht in Zahlen festhalten. «Das lässt sich nicht so sagen. Es ist einfach schön, wenn noch ein paar mehr mitmachen.»

Wie die «Rebox» funktioniert:

Die «Rebox» ist ein Kunststoffbehälter mit zehn Franken Depot-Gebühr, die speziell für den Mehrfachgebrauch entwickelt wurde. Unterstützt ein Anbieter das Projekt der Organisation «Recircle», können Konsumentinnen und Konsumenten bei ihm ein Gericht in diesem Mehrweggeschirr kaufen. Nach dem Essen kann die Box entweder zurückgebracht oder nach Hause genommen werden. Das Gefäss kann mindestens 100 Mal verwendet werden.