«Bewegter Nachmittag» für Lungenerkrankte in Winterthur

In der Umgebung Winterthur bietet Lunge Zürich in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Winterthur am Montag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr einen kostenlosen Kurs für lungenerkrankte Menschen an. Auch COPD-Betroffene sind an diesem «bewegten Nachmittag» eingeladen. Mehr Informationen zum Kurs und Anmeldungsmöglichkeiten sind unter folgendem Link zu finden.