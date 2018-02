Der EHC Winterthur hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Seit dem 4:1-Sieg im Derby gegen Thurgau reihte das Team von Michel Zeiter dreizehn Niederlagen aneinander – zuletzt verlor der EHCW am Mittwochabend 2:3 beim HC Ajoie. Ganze zwanzig Punkte trennen die zehntplatzierten Winterthurer und die EVZ Academy, die den letzten Playoff-Platz belegen.

Zwar ist auch Patrizio Micheloni mit den jüngsten sportlichen Ergebnissen des EHCW nicht zufrieden, aber Grund genug, um sich vom Winterthurer Eishockeyclub loszusagen sind diese für ihn nicht – im Gegenteil. «Als richtiger Anhänger steht man gerade dann hinter seiner Mannschaft, wenn es ihr schlecht geht. Wir Fans geben nie auf.» Entscheidend sei, dass Team und Staff kämpfen würden. Und das täten sie. «Ich sehe jeweils, wie ‹Zeiti› (Michel Zeiter, Anmerkung der Redaktion) leidet. Dann leide ich mit», sagt Patrizio Micheloni.

Die zwei EHCW-Tore reichten bei Ajoie zu keinem Punkt (Quelle: Facebook):

Kommentator bei Auswärtsspielen

Das Mitglied des Radios Rot Weiss Winterthur (RWW) weiss, wovon er spricht. Der 50-Jährige aus Embrach berichtet mit seinen Kollegen nicht nur von allen Auswärtspartien des EHCW live aus den gegnerischen Eishallen, er führt während den Drittelspausen und nach den Spielen Interviews mit Trainern und Spielern und führt Statistik bei den Partien in der Zielbau Arena.

Bei diesen Einsätzen konnte Patrizio Micheloni auch beobachten, in welchen Bereichen sich die Winterthurer steigern können. «Die Mannschaft muss Führungen besser verwalten. Leider lassen sich einige Spieler zu einfach provozieren.»

Zweimal nacheinander einen Vorsprung verspielt

In den beiden Spielen am Wochenende kam diese Schwäche zum Vorschein. Am Samstag verspielte der EHCW eine 2:0-Führung zuhause gegen die EVZ Academy, tags zuvor hatte der 3:2-Vorsprung bloss zu einem Punkt bei den GCK Lions gereicht. Der Ausgleich fiel, als von beiden Teams je ein Spieler wegen übertriebener Härte auf der Strafbank sass.

Der Radiomoderator will mit den EHCW-Spielern aber nicht zu hart ins Gericht gehen. Wegen zahlreichen verletzten Teamstützen agieren die Winterthurer zurzeit mit vielen Nachwuchsspielern. «Die Jungen müssen zuerst noch Erfahrungen sammeln.»

Seit dieser Saison im RWW-Team

Viel Routine beim Moderieren von Eishockeyspielen hat Patrizio Micheloni selber auch noch nicht. Er ist seit dieser Saison im Team des Radios RWW. Er ist von seinem Nachbarn Marco Schilling, der ebenfalls zu den freiwilligen Machern des EHCW-Fanradios zählt, angefragt worden, ob er nicht auch mitmachen wolle. Er wollte. «Das Kommentieren war schon immer ein Buben-Traum von mir. Wenn ich mir Eishockeyspiele am Fernsehen ansehe, kritisiere ich öfters die TV-Kommentatoren. Meine Frau hat dann mal zu mir gesagt: ‹Mach das doch selber mal›.»

Nun also ist er der Aufforderung seiner Partnerin nachgekommen und kommentiert «seinen» EHCW. Patrizio Micheloni beschreibt sich nämlich als «Fan durch und durch» der Winterthurer Löwen. «Ich erinnere mich noch genau, wie ich als Kind im Zelgli Schlittschuhlaufen gelernt habe. Wenn der EHC Winterthur nebenan spielte, wollte ich aber lieber zuschauen.»

Vor sieben Jahren gegründet

Genau für Fans wie Patrizio Micheloni wurde das Radio RWW vor sieben Jahren initiiert. Michael Weber, heute EHCW-Medienchef, gründete damals das Fanradio für Anhänger der Löwen, welche die Reise an ein Auswärtsspiel nicht mitmachen konnten, aber trotzdem irgendwie dabei sein wollten.

Aktuell verfolgen rund 100 Fans die RWW-Berichterstattungen. Bei der Partie gegen die GCK Lions waren es gemäss Patrizio Micheloni 72 – trotz der schlechten Resultate des EHCW. In dieser Saison kommentieren die Radio-Macher noch die Spiele beim HC Thurgau und in Visp.