Katharina Sinemus und Kurt Volken betreiben den Chinderlade an der Metzggasse in Winterthur. (Foto: Michael Hotz)

An der Ecke Metzggasse/Spitalgasse steht er, der Platzhirsch. Der Chinderlade ist das einzige Winterthurer Traditionsgeschäft, das Spielwaren aller Art vertreibt, seit der Spikus im Frühling des letzten Jahres schliessen musste. 15 Jahre lang ist das 1982 gegründete Unternehmen der Familie Volken nun am jetzigen Standort beheimatet.

Diesen Samstag wird gefeiert



Kurt und Madeleine Volken gründeten 1982 an der Neustadtgasse den Chinderlade. Bald bot sich eine grössere Lokalität an der Obergasse und später am Oberen Graben an. Seit 2003 ist der Spielwarenladen an der Metzggasse 19. Die Tochter Katharina Sinemus ist nun Co-Geschäftsführerin, Bruder Samuel Volken ist Mitinhaber. Das 15-Jahr-Jubiläum am jetzigen Standort wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr mit einem Strassenfest gefeiert. Weitere Infos finden Sie hier.

In dieser Zeit haben die Inhaber einige markante Veränderungen erlebt – nicht nur positive. «Wir haben leider immer wieder Kunden, die sich bei uns umsehen und eventuell auch beraten lassen, nur um dann die Preise eines Spielzeugs im Internet zu vergleichen und dieses online zu kaufen», erzählt Kurt Volken. «Das grenzt an Frechheit.» Gerade in Deutschland koste solches Verhalten vielen Spielwarenläden die Existenz. Ganze 70 Prozent der Geschäfte seien dort in den letzten zehn Jahren zugegangen. In der Schweiz hätten immerhin 60 Prozent diese Zeitspanne überlebt.

«Es wird immer Kinder geben»

Die Volkens schauen trotz dieser Entwicklung optimistisch in die Zukunft. «Es wird immer Kinder geben, die wertige Spielsachen brauchen», sagt die Co-Geschäftsführerin Katharina Sinemus. Ihr Vater ergänzt: «Die erfreuliche Resonanz unserer Kundschaft und die tatsächlichen Verkäufe stimmen uns sehr positiv.»

In ihrem Sortiment wird auf möglichst regionale oder in Europa produzierte Artikel gesetzt, die meistens mehr kosten als Massenware aus Asien. Dieser Entscheid werde von den Kunden wieder zunehmend honoriert, findet Katharina Sinemus. «Qualität ist vermehrt gefragt. Die Schweizer wollen wissen, wo ein Produkt hergestellt wird und wie umweltverträglich es ist.» Eine Art Rückbesinnung auf einstige Zeiten. «Früher wurden gute Spielwaren wertgeschätzt. Sie durften etwas kosten», erinnert sich Kurt Volken.

Der Klassiker Brio Holz-Eisenbahn

Dass ein Teil der Menschen wieder ähnlich denkt, verdeutlicht Katharina Sinemus an der Brio Holz-Eisenbahn: «Wir verkaufen diese in guten Mengen, obwohl sie eine ziemlich lange Lebenszeit haben.» So hätten etwa ihre Buben mit der derselben Bahn gespielt, die sie als Mädchen erhalten habe. Ein weiteres Beispiel, dass sie nennt, ist das Produkt des honduranischen Herstellers Tegu. Er produziert magnetische Holzblöcke, die sich zu verschiedenen Figuren zusammensetzen lassen. «Die Firma zahlt ihren Arbeitern soziale Löhne und setzt auf Holz, das umweltbewusst gewonnen wird», erzählt Katharina Sinemus.

Bewusst verzichtet der Chinderlade in seinem Sortiment auf Spielsachen, welche die Inhaber für ethisch nicht vertretbar halten. «Unser Laden ist eine monsterfreie Zone. Wir führen ebenfalls keine manipulativen Artikel wie Kriegsspielzeug», sagt Kurt Volken dazu. «Wir achten auf positive und verantwortliche Inhalte», ergänzt Katharina Sinemus.

Eltern sollen mitspielen

Die beiden wissen, wie wichtig Spielware für die Entwicklung von Kindern sein kann. «Entscheidend ist, dass sich die Eltern beteiligen», betont Kurt Volken. Dann können Spielinhalte den Heranwachsenden Werte vermitteln und deren Persönlichkeit Sprachentwicklung, Sozialisation und Kreativität fördern. Der Spielwaren-Fachmann findet: «Wenn man miteinander spielt, entsteht Lebensfreude.»