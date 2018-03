Am Mittwochnachmittag haben junge Männer in einem Bus in Winterthur ihr Unwesen getrieben. Einer gab sich als Kontrolleur aus, ein Anderer griff später den Chauffeur an. Das Ganze sollte ein «Internet-Prank», also ein vermeintlicher «Scherz» werden, der gründlich misslang. Die beiden werden zur Anzeige gebracht.