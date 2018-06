Die Stadtpolizei Winterthur nahm am 5. Juni 2018 zwei mutmassliche Trickdiebe fest. (Symbolbild: Archiv Züriost)

In letzter Zeit kam es in Winterthur immer wieder zu sogenannten Geldwechsel-Trickdiebstählen. Die Stadtpolizei Winterthur ergriff darauf gezielte Fahndungsmassnahmen, um den unbekannten Tätern das Handwerk zu legen.

Der Durchhaltewille der Polizisten zahlte sich gemäss einer Mitteilung aus: Am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, gelang es Fahndern der Stadtpolizei in der Umgebung des Kantonsspitals Winterthur zwei tatverdächtige Männer festzunehmen.

Teilweise geständig

Es handelt sich um zwei Rumänen im Alter von 40 und 43 Jahren. Die beiden zeigten sich gegenüber der Polizei teilweise geständig. Sie werden zudem verdächtigt, an verschiedenen Orten in der Schweiz zahlreiche weitere Delikte in dieser Art begangen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt. (mig)