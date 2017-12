In der Velostadt Winterthur ist eine effiziente Velo-Parkplatzbewirtschaftung wichtig, damit der begrenzte Platz, insbesondere rund um den Hauptbahnhof, optimal genutzt werden kann. Das heisst, Velos, die falsch parkiert sind (zum Beispiel mehr als 48 Stunden), werden von der Polizei seit Jahren kostenpflichtig eingesammelt. An diesem Vorgehen wird festgehalten.

Neu werden die Fahrräder dann aber an die Brühlgut Stiftung weitergegeben zur Erfassung, Lagerung und Vermittlung resp. Verwertung. Bereits vor einem Jahr wurde der Betrieb des Fundbüros dorthin ausgelagert. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Mit dem Bereich «Veloordnung» wird diese Zusammenarbeit jetzt erweitert.

Gang auf Polizeiwache nicht mehr nötig

Für die betroffenen Velofahrerinnen und Velofahrer ändert sich wenig. Neu kann über die Website: www.easyfind.ch angefragt werden, ob ein Velo eingesammelt worden ist. Eine Anfrage per Mail oder auf einer Polizeiwache ist nicht mehr nötig. Die Velos können nach Voranmeldung neu im Fundbüro bei der Brühlgut Stiftung an der Klosterstrasse 17 in Winterthur-Töss und nicht mehr bei der Stadtpolizei am Obertor abgeholt werden. Die Transport- und Aufbewahrungsgebühren bleiben unverändert.

Diebstahlsanzeigen sind nach wie vor direkt auf einem Polizeiposten oder online auf https://suisse-epolice.ch zu erstatten. (zo)