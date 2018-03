An seinen Cartoons arbeitet Ruedi Widmer in seinem Büro in Winterthur. (Foto: Tina Schöni)

«Unter Zeitdruck arbeitet ich am besten.» Das ist auch gut so, denn Ruedi Widmer produziert regelmässig Cartoons zum Polit- und Zeitgeschehen für die Presse. Manchmal muss er seine Zeichnungen innert weniger Stunden entwerfen, um noch vor Redaktionsschluss fertig zu sein.

Abgedruckt werden die bunten, pointierten Bildwitze des 45-jährigen Winterthurers in Schweizer Zeitungen wie dem «Landboten», dem «Tages-Anzeiger» und der «WOZ». Aber auch in der deutschen Zeitschrift Spiegel und dem Satiremagazin Titanic, wo er eine Zeit lang auf der Redaktion arbeitete, hat der der gelernte Grafiker in den letzten 18 Jahren schon Arbeiten veröffentlicht.

In seinem vierten Buch «Widmers Weltausstellung» hat der Winterthurer ein Best-of seiner Cartoons und Kolumnen zusammengestellt. (Foto: Tina Schöni)

Im Februar brachte er sein viertes Buch «Widmers Weltausstellung» auf den Markt. Es ist ein Best-of seiner Cartoons und Kolumnen aus den letzten zehn Jahren. Platz hatte er auf den 163 Seiten aber nur für einen Bruchteil seiner Werke. Deshalb galt es, auszusortieren: «Ich habe mich auf Cartoons zu nicht allzu kurzlebigen Themen beschränkt. Die versteht man unabhängig von Zeit und Ort.»

Im Auftrag der Redaktion

Das Büro von Ruedi Widmer befindet sich in bahnhofsnähe an der Turnerstrasse in Winterthur. Dort tüftelt der 45-Jährige im dritten Obergeschoss, umgeben von Büchern, an Ideen für seine Cartoons. Passende Wortwitze habe der 45-Jährige meist relativ schnell gefunden. «Manchmal fallen sie mir innert drei Sekunden ein.» Solche Blitzgedanken seien erfahrungsgemäss dann oft auch die besten.

Ruedi Widmer thematisiert in seinen Cartoons Themen aus dem Polit- und Zeitgeschehen. (Cartoon: Ruedi Widmer)

Mit Übertreibungen, Wortwitzen und symbolischen Elementen beleuchtet Ruedi Widmer Themen von einer neuen Perspektive. Seine Ideen notiere er sich teils auch unterwegs in E-Mails und schicke sich diese dann selber zu. «Die Leute lachen manchmal, weil ich das noch immer auf eine so altmodische Art mache. Aber das ist eine Gewohnheit geworden», sagt er.

Aufträge bekommt Ruedi Widmer von den Redaktionen – entweder für seine wöchentlichen Rubriken oder wenn Cartoons für redaktionelle Texte gebraucht werden. Etwa dann, wenn kein passendes Foto vorhanden ist. Seine Bildgeschichten sollen die trockenen und unattraktiven Themen auflockern. «Sozusagen etwas würzen», wie er es in seinen eigenen Worten formuliert.

«Die Zeichnung muss zum Artikel passen oder ein aktuelles Thema aufgreifen.» Ruedi Widmer, Winterthurer Cartoonist

Bei der Gestaltung sei er relativ uneingeschränkt. «Die Zeichnung muss natürlich zum Artikel passen oder ein aktuelles Thema aufgreifen. Mehr wird mir aber nicht vorgegeben.» Prominente Figuren bildet Ruedi Widmer in seinen bunten Cartoons selten ab. Lieber illustriert er «die einfacheren Leute».

Eigene Haltung einfliessen lassen

Thematische Grenzen gebe es bei den satirischen Zeichnungen kaum. Hauptsache, sie seien lustig. «Ich müsste es schon sehr weit treiben, um deswegen Probleme zu bekommen. Provokationen müssen eine lustige Seite haben und dürfen nicht billig sein.»

Die SVP käme im Vergleich zu linken Parteien in seinen Cartoons häufiger schlechter weg, sagt Ruedi Widmer. (Cartoon: Ruedi Widmer)

Ganz ohne kritische Rückmeldungen geht es aber doch nicht. Ruedi Widmer erhielt auch schon Anrufe von verärgerten Lesern. Schliesslich nimmt Ruedi Widmer mit seinen Zeichnungen auch immer eine (politische) Haltung ein, die nicht jener aller Leser entspricht. «Manchmal finde ich es selber nicht so originell, wenn die SVP in meinen Cartoons meist schlechter weg kommt als die linken Parteien.»

Bezahlt wird Ruedi Widmer pro Cartoon. Einen Vertrag habe er mit keinem Medienunternehmen. So ist der Job für den Familienvater auch etwas risikobehaftet. «Honorare für Cartoonisten sind eher am sinken. Ich kann glücklicherweise davon leben, aber nur, weil ich derart viel produziere.»