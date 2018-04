Wenn am 20. April eine Nacht lang Kurzfilme im Kino Kiwi Loge über die Leinwand flimmern, dann ist die Kurzfilmnacht zu Gast in Winterthur. Auch der erfolgreiche Film Facing Mecca des Winterthurer Regisseurs Jan-Eric Mack wird gezeigt.

Mehrfach ausgezeichnet

Mit dem Gewinn des Hauptpreises am Palm Springs Film Festival startete die Erfolgsserie für «Facing Mecca» und der Film stieg ins Rennen um einen Oscar ein. Es folgte der Studenten Oscar. Zudem gewann er den Schweizer Filmpreis für den besten Kurzfilm. «Jede Auszeichnung hat ihre eigene Bedeutung», sagt Jan-Eric Mack. Dass er für den Oscar vorgeschlagen wurde, erhielt besondere mediale Aufmerksamkeit. «Der Schweizer Filmpreis ist für mich eine grosse Ehre, da er von Berufskollegen verliehen wird.»

«Letztlich geht es im Film um Menschlichkeit.» Jan-Eric Mack, Regisseur von «Facing Mecca»

Der Erfolg kam für den 34-Jährigen überraschend. «Wir erlebten eine intensive Zeit. Wir sind weit gereist und haben tolle Erfahrungen gemacht», erzählt Jan-Eric Mack.

Der Kurzfilm erzählt die Geschichte eines syrischen Flüchtlings, der seine an Krebs gestorbene Frau in der Schweiz beerdigen möchte – ausgerichtet nach Mekka. Zusammen mit dem Rentner Roli stösst er auf bürokratisch unüberwindbare Hindernisse. «Es ist eine Geschichte, die universell funktioniert.» Beispielhaft würden die grossen Probleme im kleinen Rahmen dargestellt werden. Eine politische Aktualität werde mit Sachlichkeit aufgegriffen, wodurch der Film nicht als idealistisch erscheint. Mit Perspektivenwechsel würden beide Seiten beleuchtet werden. «Ich glaube, das wird vom Publikum goutiert», erklärt sich der Winterthurer den Erfolg.

«Facing Mecca» vom Winterthurer Regisseur Jan-Eric Mack befasst sich mit der Unmenschlichkeit der Bürokratie. (Foto: PD.)

Aufruf an die Menschlichkeit

Dass sich die Schweizer Gemeinde weigert, die Frau nach muslimischer Tradition zu begraben, zeige, wie unmenschliche Gesetze Einzug in die Schweizer Bürokratie halten. «Es ist eine Kritik am System.» Immer mehr würden solch populistische Initiativen vom Volk aus einer Angst heraus bestimmt werden. «Letztlich geht es im Film um Menschlichkeit», so der Regisseur.

«Es ist eine Geschichte, die universell funktioniert.» Jan-Eric Mack, Regisseur von «Facing Mecca»

Für ihn sei Empathie der Schlüssel für ein konstruktives Gespräch. «Um überhaupt in einen Dialog zu treten, braucht es gegenseitiges Verständnis.» Das würde Jan-Eric Mack immer mehr vermissen. Um diese Botschaft zu vermitteln, sei das Medium Film besonders geeignet. «Ein Film hat die Kraft, das Publikum mit essenziellen Fragen zu konfrontieren.»

Nach zehn Kurzfilmen befindet sich der 34-Jährige nun in der Entwicklungsphase seines ersten Langspielfilms. Wann der Film herauskommen werde, sei aber noch unklar. «Wir sind momentan noch im Schreibprozess.»

Lokale Premiere

Eröffnet wird die Winterthurer Kurzfilmnacht mit der Premiere von «Kleingolf». Der Filmemacher Marvin Meckes zeigt pointiert die unbekannten Seiten des Minigolfs auf. Er wird am Freitag mit seinem Team vor Ort sein und einen Einblick in sein Schaffen geben.

Winterthurer Kurzfilmnacht am Freitag, 20. April, im Kino Kiwi Loge ab 20.30 Uhr, www.kurzfilmnacht.ch