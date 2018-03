Einige fussballbegeisterte Jugendliche gründeten am 18. März 1918 den FC Viktoria Winterthur. Der Verein trug seine Spiele damals auf der Teuchelweiherwiese aus. Als Tore dienten zwei Bohnenstangen mit einer Schnur als Latte, wie aus der Vereinschronik hervorgeht. Der Monatsbeitrag war bei 30 Rappen festgelegt worden.

Balance zwischen Ambitionen und Breitenfussball

Heute, 100 Jahre später, ist der FC Phönix Seen – so heisst der Klub mittlerweile – vollkommen anders aufgestellt als zu seinen Anfangsjahren. Seine Heimstätte ist nun die Sportanlage Steinacker. Die erste Mannschaft der Herren und das Frauenteam spielen in der 2. Liga, die Herren 2 in der 3. Liga. Dazu kommen je eine Veteranen- und eine Senioren-Mannschaft sowie 17 Juniorenteams – davon drei für Mädchen. Damit ist er ein typischer Vertreter eines sportlich ambitionierten Fussballclubs, der gleichzeitig seine Verantwortung im Breitensport wahrnimmt.

Sportanlage Steinacker Kurz vor der Jahrtausendwende konnte der Verein die Anlage beziehen. (Foto: PD)

Einerseits will der Verein Fussball auf möglichst hohem Niveau anbieten, andererseits soll auch der Breitenfussball seinen Platz haben. Roger Inglin, Phönix-Präsident seit 2014, bezeichnet diese Aufgabe als Balanceakt. «Alle Junioren mitzunehmen schaffen wir nur dank unserem Staff, der sich unermüdlich für sie einsetzt.»

Enge Verbundenheit zu Seen

Zu seinem Amt kam Roger Inglin wegen seiner vier Jungs, die alle bei Phönix Seen gespielt haben. Drei sind immer noch aktiv. Er selber könne nicht Fussball spielen, wie er sagt. Trotzdem hat ihn der Klub mit seinem Charme angesteckt.

Erfolgreiche B-Junioren Die Jungs von Trainer Roland Fehr stiegen 1971 in die 1. Stärkeklasse auf. (Foto: PD)

«Wir haben etwas Spezielles. Die Verbundenheit zu jetzigen und ehemaligen Aktiven sowie dem Quartier Seen ist gross. Viele Kinder tragen unser Trikot auch in der Freizeit mit Stolz.» Letztens sei Phönix in einem Zeitungsbericht als «sympathischer Verein» beschrieben worden. «Das passt ziemlich gut», findet er.

Phönix hilft bei der Integration

Fussballvereinen kommt im gesellschaftlichen Kontext auch die Aufgabe zu, die Integration zu fördern. Dessen ist sich auch der Vereinspräsident bewusst. Dazu fällt ihm ein besonderes Erlebnis ein: «Vor einigen Jahren kam ein Italiener mit seinem Sohn zu uns auf den Sportplatz, der uns eindringlich bat, sein Kind im Verein aufzunehmen.»

Der Vater sei damals mit seiner Familie wohl kurz zuvor nach Winterthur zugewandert. Die italienischsprechende Kioskdame Rosetta Bennardo musste für den Vereinspräsidenten übersetzen. «Der Vater des Jungen hoffte, dass sein Sohn so schnell Anschluss findet. Heute spielt dieser immer noch bei uns und ist bestens integriert», erzählt Roger Inglin weiter.

Sein grosses Ziel ist, dass Phönix Seen diese Strahlkraft des Fussballs auch in der Zukunft weiterträgt. «Alle Spieler sollen sich weiterhin gemeinsam über erzielte Tore freuen und über erhaltene Treffer ärgern.»

100 Jahre Phönix Seen:



Der Verein feiert sein Jubiläum am Sonntag, 18. März, im geschlossenen Rahmen. Die öffentlichen Feierlichkeiten finden vom 22. bis 24. Juni statt.