«Liebe wechselt nicht mit Stunde oder Woche, weit reicht ihre Kraft bis zum letzten Tag.» Das Treueverhältnis von Philippe Roussel zum Sommertheater Winterthur liesse sich wohl nicht treffender als mit diesen Worten Shakespeares umschreiben.

«Früher war er der jugendliche Liebhaber. Sein Repertoire erweiterte er um den Bonvivant.» Hans-Heinrich Rüegg, Theaterdirektor

Erinnerungen an die Kindheit

1988 reiste Theaterdirektor Hans-Heinrich Rüegg nach Deutschland, eigens um den damals 27-jährigen Schauspieler und Sänger für die Bühne des Sommertheaters Winterthur zu gewinnen. «Dass ich kam, war einer Verkettung von Zufällen geschuldet. So wurden schöne Kindheitserinnerungen heraufbeschworen, die ich längst vergessen hatte», entsinnt sich Roussel.

«Schöne Kindheitserinnerungen wurden heraufbeschworen, die ich vergessen hatte.» Philippe Roussel, Schauspieler und Regisseur

Vielleicht war es Schicksal, hatte der freischaffende Künstler doch als Zehnjähriger die Schauspielerin Stephanie Glaser an ebenjenem Winterthurer Sommertheater bewundert, an dem er selbst zum Publikumsliebling – nebst Verena Leimbacher – wurde.

Als ihm Rüegg den Antrag machte, unter dem freien Sommerhimmel in Winterthur künstlerisch zu wirken, kam die Antwort von Roussel wie aus der Pistole geschossen: «Ja, ich will.»

Winterthur statt Karibik

Der Tag der künstlerischen Vermählung zwischen Roussel und dem Sommertheater Winterthur liegt nun 30 Jahre zurück. Seitdem hat Roussel die Treue gehalten – obgleich ihn renommierte Kunstschaffende verlockten. So lag Roussel ein Angebot vor, in der schweizerischen Filmkomödie «Ernstfall in Havanna» (2002) mitzuspielen, die in Santa Domingo gedreht wurde.

Roussel aber entschied sich für den träumerischen Glanz in den Augen der Winterthurer Theaterbesucher statt der gleissenden karibischen Sonne.

«Ich sagte: Njet. Nicht im Sommer!» Philippe Roussel, Schauspieler und Regisseur

Auch das traditionsträchtige Schlosspark-Theater Berlin konnte ihn nicht dem Winterthurer Boden entreissen. «Ich gehörte zum inneren Kreis. Aber ich sagte: Njet. Nicht im Sommer!», so Roussel.

Seine Liebe zur wohl letzten Bastion des Boulevardtheaters ist so offensichtlich wie seine fruchtbare Symbiose mit dem Direktor. Jenem Mann, der den prometheischen Funken vom Wiener Theater Josefstadt nach Winterthur brachte, um Boulevardtheater mit Anspruch zu machen.

Vom jugendlichen Liebhaber zum Bonvivant

«Rüegg spornt mich an, neue Rollen zu probieren. Er treibt meine schauspielerische Entwicklung voran», so Philippe Roussel.

Auf die Frage, mit welchen Wörtern der Direktor den Künstler beschreiben würde, sprudeln die Worte «unglaublich», «zauberhaft», «verlässlich», «zielstrebig» und «ehrlich» über seine Lippen.

Roussels schauspielerische Leistung schätzt Rüegg wegen seiner positiven Art, die sich auf das Ensemble auswirke: «Er ist vielfältig einsetzbar. Früher war er der jugendliche Liebhaber. Sein Repertoire erweiterte er um den eleganten Herren, den Bonvivant.»

Während der Montagsprobe werden jede Sekunde und jeder Millimeter in den Szenen besprochen: Ein Schuss fällt. Eine Figur fällt zu Boden. Ewig halten wird sich aber wohl die Leidenschaft des Darstellers für das Theater.

«Der Zinker» nach Edgar Wallace wird unter der Regie von Philippe Roussel, der auch als Schauspieler auftritt, vom 13. Juni bis zum 4. Juli am Sommertheater Winterthur aufgeführt. Weitere Infos unter: www.sommer-theater.ch