Nach dem Triumph im Cup hat für Pfadi Winterthur nun die heisse Phase in der Meisterschaft begonnen. Zum Auftakt der Finalrunde reiste das Team von Trainer Adrian Brüngger zum BSV Bern, gegen den die Winterthurer die Cup-Finalissima 33:30 gewonnen hatten. Die Berner nahmen am Mittwochabend Revanche. Sie bezwangen ein arg dezimiertes Pfadi klar mit 28:21. Ein Punktgewinn in der Bundesstadt lag ausser Reichweite

Partie gegen Klub, wo alles begann

Im Anschluss folgen nun zwei Heimspiele. Zuerst empfängt Pfadi nächsten Dienstag in der Eulachhalle den HSC Suhr Aarau, der als sechstplatziertes Team den Sprung in die Finalrunde geschafft hat. Für Pfadi-Captain Marcel Hess kommt es damit zu einem der letzten Begegnungen mit jenem Klub, bei dem er seine NLA-Laufbahn begonnen hat.

Der 35-jährige Aargauer beendet nach der Saison seine Karriere. Dass er sich auf seiner Abschiedstournee befinde, sei ihm im Hinterkopf bewusst. «Aber in den Trainings und den Spielen kann ich das ausblenden. Dann fokussiere ich mich voll und ganz auf meine Aufgaben», betont Marcel Hess.

Wenn Suhr nach Winterthur kommt, werde er dann auch mit zusätzlicher Motivation aufs Feld gehen. «Gegen Teams, bei denen ich gespielt habe, möchte ich noch weniger mit einer Niederlage vom Platz. Zum Glück habe ich mit Pfadi noch nie gegen Suhr verloren. Das soll auch so bleiben», sagt der Flügelspieler.

Titel als hochgestecktes Ziel

In seiner letzten Handball-Saison will Marcel Hess mit Pfadi etwas erreichen, was er bei seinen anderen beiden NLA-Stationen geschafft hat: den Sieg der Meisterschaft. 2001 wurde er mit Suhr Meister, 2008 und 2009 holte er mit GC den Titel. Aber der Captain bleibt Realist: «Es ist ein hochgestecktes Ziel, für den Meistertitel muss viel zusammenpassen.» Im Moment gelte es sowieso, noch nicht über einen möglichen Triumph nachzudenken.

Zuerst müsse sich das Team bestmöglich auf die kommenden Aufgaben in der Finalrunde und den Playoffs vorbereiten. Schliesslich schlafe auch die Konkurrenz nicht. «Wacker Thun weist eine gute Kontinuität auf und ist in Form. Auch Bern spielt besser als in den vergangenen Jahren.» Generell sei die Ligaspitze näher zusammengerückt.

Als Hauptanwärter sieht Marcel Hess aber die Kadetten aus Schaffhausen: « Sie haben das grösste Potenzial aller Mannschaften und können in den entscheidenden Spielen immer Top-Leistungen abrufen. Wir dürfen also nicht darauf hoffen, dass die Konkurrenz schlecht spielen wird, sondern müssen selber gut agieren.»

Duell mit dem jüngeren Bruder

Als Titelfavorit Nummer 1 bezeichnet auch Pfadis Rückraum-Akteur Filip Maros die Kadetten. An die Qualität des breiten Schaffhauser Kaders komme kein anderes Team heran. Das nächste Mal messen sich die Winterthurer in der dritten Partie der Finalrunde mit dem Serienmeister aus dem Norden. Kadetten Schaffhausen kommt nächsten Donnerstag in die Eulachhalle.

Für Filip Maros wird dies ein weiteres familieninternes Duell, denn er trifft auf seinen jüngeren Bruder Luka. «Wir haben uns schon mehrere direkte und indirekte Zweikämpfe geliefert», berichtet der 26-Jährige. In diesen Partien sei er jeweils besonders motiviert, man wolle nie der Schlechtere von beiden sein. Vor den Spielen komme es deshalb auch vor, dass sie sich gegenseitig etwas provozieren – so wie das Brüder eben tun. «Ich war letztens mit Luka mittagessen. Da hat er mir gesagt, dass sie uns nach dem Cupsieg wieder auf den Boden der Tatsachen holen wollen.»