Der harte internationale Wettbewerb und die stetig sinkenden Verkaufspreise haben den Druck auf die Schweizer Fahrzeugbau-Branche in den letzten Jahren massiv erhöht. Diese Entwicklung hat bei der Peter Winterthur Fahrzeugbau AG tiefe Spuren hinterlassen. Das Traditionsunternehmen musste in den letzten Jahren operative Verluste in Kauf nehmen. Da alle Bemühungen für eine Nachfolgelösung gescheitert sind, ist die Peter Winterthur Fahrzeugbau AG nach 90 Jahren Firmengeschichte gezwungen, auf Ende Mai 2018 ihre Geschäftstätigkeit einzustellen.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits einschneidende Massnahmen ergriffen, um das Fortbestehen und somit auch die Arbeitsplätze in Winterthur sichern zu können. «In den letzten zwei Jahren haben wir alles Erdenkliche unternommen, etliche Verhandlungen geführt und verschiedenste Optionen eingehend geprüft. Auch Verkaufsoptionen und neue Finanzierungsmöglichkeiten blieben leider erfolglos», erklärt Firmeninhaber Thomas Peter. «Es fällt mir unendlich schwer, dass wir nach 90-jähriger Firmengeschichte keine andere Möglichkeit haben, als das Geschäft aufzugeben.»

Verantwortung für Betroffene übernehmen

Die Geschäftseinstellung erfolgt bewusst erst Ende Mai, damit neben dem regulären Konsultationsverfahren, das bereits abgeschlossen ist, noch genügend Kapital und Zeit vorhanden sind. «Wir wollen alle laufenden Aufträge sauber zu Ende führen», betont Thomas Peter. «Besonders am Herzen liegt mir die Zukunft der betroffenen Mitarbeitenden. Sie haben eine sehr schwierige Zeit vor sich.»

Die Peter Winterthur Fahrzeugbau AG arbeitet eng mit dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zusammen, um die Mitarbeitenden nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist bei der Stellensuche zu unterstützen. Ein erster Informationsanlass hat bereits stattgefunden.

Areal soll vermietet werden

Nach der Geschäftseinstellung Ende Mai will Peter Winterthur Fahrzeugbau das rund 20'000 Quadratmeter grosse Areal vermieten. Es umfasst neben Werkstatthallen mit Kränen, Hebebühnen und Waschraum, ein modernes Spritzwerk, Lager und Büros. (zo)