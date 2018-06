In Effretikon ging gestern Abend nichts mehr: Tausende von Pendlern strandeten am Bahnhof. (Bild: Keystone)

Zu Tausenden strandeten die Pendler, die nach Winterthur oder noch weiter in die Ostschweiz fahren wollten, gestern Abenden auf den Bahnhöfen in der Region. Wer Glück hatte, quetschte sich in Effretikon in den Bus nach Brütten, um irgendwie nach Winterthur zu gelangen, oder liess sich in Fahrgemeinschaften per Auto nach Hause fahren. Alle anderen harrten lange aus. Das bringt den SBB in den sozialen Medien nun harsche Kritik ein:

Zürich nach Winti mit Odysee übers Land: nach drei Stunden immerhin in Wülflingen. Oh je für alle, die weiter in die Ostschweiz müssen.. Ersatzbusse scheints auch keine zu geben, oder @railinfo_sbb ?? #Winterthur #SBB pic.twitter.com/m51xRprLNE — Ulrich Rotzinger (@regniztor) June 15, 2018

Fast vier Stunden von Zürich nach Winterthur - neuer Rekord. Wo bleibt das Postauto für die nächste Etappe? #SBB #Winterthur pic.twitter.com/qfWioX2k53 — Ulrich Rotzinger (@regniztor) June 15, 2018

Denn auch von Ersatzbussen war lange nichts zu sehen. «Es brauchte eine gewisse Zeit, bis wir über Partner-Busunternehmen aus der Region Busse und Chauffeure organisieren konnten», sagt Stephan Wehrle von der SBB-Medienstelle. Je länger die Störung dauerte, desto mehr Bahnersatzbusse seien dann aber doch zum Einsatz gekommen. Wie viele es genau waren und auf welchen Strecken sie verkehrten, kann Wehrle nicht genau sagen. «Es waren ein paar Dutzende.»

Der Mediensprecher verteidigt das Notfallkonzept der Bahn: So ein Zwischenfall sei eine enorme logistische und organisatorische Übung. Oft sässen in einem einzigen Intercity rund 800 Leute. «Nur schon für einen Zug bräuchte es also 15 Busse», so Wehrle. Wenn im Feierabendverkehr ein solcher Unfall passiere, könne das Chaos kaum verhindert werden. Winterthur sei schliesslich der viertgrösste Bahnhof der Schweiz, erklärt er.