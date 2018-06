Die Modekette OVS steht in der Schweiz vor dem Aus. Sie befindet sich in der Nachlassstaudung und will über 130 Filialen liquidieren. Dazu gehört auch die Filiale an bester Lage in der Winterthurer Marktgasse.

Heinz Schudel, Geschäftsführer des Vereins Junge Altstadt Winterthur, hat für die Nachfolge im frei werdenden Geschäft einen konkreten Wunsch. «Globus delicatessa. Das fehlt in Winterthur. Man sieht das gut im Glattzentrum in Zürich, dort zieht der Globus delicatessa viele Leute an», verriet er gegenüber Radio Top.

Auf Nachmieter angewiesen

Ob Globus Interesse an der frei werdenden Filiale in Winterthur hat, ist aber unklar. Das Geschäft erstreckt sich über vier Stockwerke und umfasst knapp 2000 Quadratmeter. Eine Grösse, die heute weniger gefragt ist, bedauert Heinz Schudel. Deshalb könnte die OVS-Filiale dereinst auch aufgeteilt werden: «Es könnten verschiedene Geschäfte in die Filiale kommen. Beim ‚shop in shop‘ Konzept teilen sich verschiedene Firmen einen Standort. Ich kann mir das hier gut vorstellen.»

Hauptsache, die Filiale steht nicht leer. Dunkle Fenster schaden letztlich nämlich allen Geschäften in der Winterthurer Altstadt, warnt Heinz Schudel. Falls sich kein Nachmieter findet, kommt für ihn deshalb auch eine Zwischennutzung in Frage. Es wäre also möglich, dass die OVS-Filiale in Winterthur bald von Start-Ups oder Künstlern genutzt wird. (Top Online)