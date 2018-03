Für die Red Ants beginnen am Sonntag die Playoffs. (Foto: Irène Tschümperlin)

Nach der klaren Niederlage im Cup-Final gegen Piranha Chur müssen die Red Ants nun den Schalter auf Playoff-Modus umlegen. Die Winterthurerinnen empfangen am kommenden Sonntag Skorpion Emmental Zollbrück zum ersten Viertelfinal-Duell.

Sieben Tage Zeit hat das Team von Trainer Lukas Eggli gehabt, um nach dem 2:8 gegen die Bündner Saison-Dominatorinnen die Wunden zu lecken und wieder den Fokus für die entscheidende Phase der Meisterschaft zu finden. Ein gewisser Optimismus scheint wieder ins Team gekehrt zu sein. So sagt Spielerin Jasmin Krähenbühl: «Niederlage hin oder her, ich erwarte von uns, dass wir diese Viertelfinal-Serie gewinnen. Die ‹Skorps› werden sicher topmotiviert sein zu gewinnen, aber unser Kollektiv wird stärker sein.» Der verlorene Cup-Final könne die Red Ants noch enger zusammenschweissen und zu einem entscheidenden Vorteil werden.

Die «Skorps» erzwangen 2017 eine Finalissima

Es werden keine einfachen Partien auf die Winterthurerinnen zukommen, das hat die Erfahrung aus der letztjährigen Viertelfinal-Playoffserie gezeigt. Die Emmentalerinnen lagen 2017 in der Best-of-five-Serie bereits 0:2 im Hintertreffen gegen die Red Ants. Sie erzwangen aber noch ein Entscheidungsspiel, das am Ende die Eulachstädterinnen mit 5:4 gewannen.

Die Winterthurerinnen sind also gewarnt, sie müssen ihr Optimum abrufen, um sich durchzusetzen. Jasmin Krähenbühl kennt das Erfolgsrezept dafür: «Es muss sich jede Spielerin an der eigenen Nase nehmen und noch mehr Leistung von sich verlangen. Wenn wir die Stimmung vom Cup-Halbfinalspiel in dieser Serie wieder hinkriegen, steht der Halbfinal-Qualifikation nicht mehr viel im Weg.» (mth/pd)